入冬最強冷空氣！吳德榮：下週末可能有寒流

溫暖的天氣恐怕不會一直持續，氣象專家指出，下週四（9日）鋒面過境，入冬最強的一波冷空氣隨之南下，下週五（10日）、週六（11日）低溫有可能達「寒流」的水準。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-02-03 19:40

〔即時新聞／綜合報導〕西半部今（3）日天氣穩定，白天大幅回暖，但溫暖的天氣恐怕不會一直持續；氣象專家吳德榮指出，最新預報資料顯示，下週四（9日）鋒面過境，入冬最強的一波冷空氣隨之南下，各地氣溫將急劇下降，下週五（10日）、週六（11日）低溫並有可能達「寒流」的水準。

綜合媒體報導，吳德榮今日於「洩天機教室」撰文表示，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬資料（2日20時）顯示，週日（5日）受到鋒面從北部海面掠過的影響，北台灣天氣轉涼、夜間微冷，中南部氣溫略降；下週一（6日）至週三（8日）白天溫暖、早晚偏涼微冷，日夜溫差則可達10度以上。

吳德榮表示，下週四（9日）鋒面過境，北部、東半部轉有雨，入冬最強的一波冷空氣將隨之南下，各地氣溫急劇下降，下週五、六的冷空氣強度可能有「寒流」的水準（寒流定義為台北市≦10度）；不過，電腦模擬仍有數學和物理上的限制，預報誤差會隨時間擴大，冷空氣的強度還得再持續觀察。