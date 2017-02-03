| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
開老爸車連續縱火洩憤 犯嫌被聲押
 首頁 > 生活

入冬最強冷空氣！吳德榮：下週末可能有寒流

溫暖的天氣恐怕不會一直持續，氣象專家指出，下週四（9日）鋒面過境，入冬最強的一波冷空氣隨之南下，下週五（10日）、週六（11日）低溫有可能達「寒流」的水準。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-02-03  19:40

〔即時新聞／綜合報導〕西半部今（3）日天氣穩定，白天大幅回暖，但溫暖的天氣恐怕不會一直持續；氣象專家吳德榮指出，最新預報資料顯示，下週四（9日）鋒面過境，入冬最強的一波冷空氣隨之南下，各地氣溫將急劇下降，下週五（10日）、週六（11日）低溫並有可能達「寒流」的水準。

綜合媒體報導，吳德榮今日於「洩天機教室」撰文表示，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬資料（2日20時）顯示，週日（5日）受到鋒面從北部海面掠過的影響，北台灣天氣轉涼、夜間微冷，中南部氣溫略降；下週一（6日）至週三（8日）白天溫暖、早晚偏涼微冷，日夜溫差則可達10度以上。

吳德榮表示，下週四（9日）鋒面過境，北部、東半部轉有雨，入冬最強的一波冷空氣將隨之南下，各地氣溫急劇下降，下週五、六的冷空氣強度可能有「寒流」的水準（寒流定義為台北市≦10度）；不過，電腦模擬仍有數學和物理上的限制，預報誤差會隨時間擴大，冷空氣的強度還得再持續觀察。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吳德榮 天氣 氣象 洩天機教室 農曆
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香菇肉羹湯
古早味炸醬
蘋果洋蔥燴雞肉
有機蔬果不用洗？
轉寄

標題：入冬最強冷空氣！吳德榮：下週末可能有寒流


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月3日‧星期五‧丁酉年正月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.