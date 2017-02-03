柳川有無柳樹？ 網友論辯激烈

柳川整治後，市府改以台灣水柳為主，彰顯柳川水岸再生。（記者黃鐘山攝）

2017-02-03 17:01

〔記者黃鐘山／台中報導〕柳川整治後的景觀河岸成為台中新景點，過年期間人氣爆表，但有網友質疑垂柳被景觀營造取代，自然美感不見了；不過，也有網友說，柳川早就光禿禿沒有任何綠意。水利局表示，以前的垂柳並非台灣原生種，現改以台灣水柳為主，彰顯柳川水岸再生。

柳川自日治時期以垂柳夾岸而得名，卻因歷經多次的河岸改建與環境變遷，導致柳樹移植、死亡無數，不少民眾希望市府這次辦理中正柳橋至民權柳橋間的河段整治美化工程時，能將柳川全線種植柳樹納入考量。

去年底柳川水質改善與景觀營造工程完工後，整日人潮不斷，風華再現，農曆過年期間成為台中「走春」熱點，前往遊覽的民眾直呼「怎麼拍都好看」！

不過，有網友質疑柳樹不見了，反被人工的景觀營造取代，把醜的認為美，這是什麼樣的專業設計？也有人說，沒有以前垂柳迎風飄揚的感覺，真的好失望！網友嘆，日治時代才漂亮，現在自然美感不見了，沒有垂柳的柳川名不副實。

另一派網友說，柳川旁數十年前就已光禿禿，沒有任何綠意；網友表示，二戰後「警民協會」砍除柳樹，將河畔土地興建移民臨時屋舍，原有景觀破壞殆盡，只剩細細殘柳；也有人說，沿岸的低矮木屋能看嗎？美學又不只是政府的事。

水利局表示，柳川上下游段的垂柳並非台灣原生種樹木，而是在日治時期由海外引進，這次改在水舞台段新植38株台灣原生種水柳，只是樹型尚未長成，並新植流蘇、台灣欒樹及光臘樹等159株喬木，希望保留柳樹意象的同時，也使四季景觀變化更豐富。

水利局強調，台灣水柳過去是灌溉溝渠道的護岸植物，也可做水土保持、防風植物，且具有抗氧化功能，讓更多人瞭解農村時代常見的河岸景觀，兼具保留柳樹意象與呈現台灣原生物種，恢復原有的美麗河岸風光。