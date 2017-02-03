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美研究：假日露營可以幫助睡眠

根據美國最新研究，在假日露營能夠重新調整體內的生理時鐘，可以幫助入睡。（歐新社）

2017-02-03  16:57

〔編譯陳正健／綜合報導〕如果您有睡眠問題，不妨試試露營。根據美國科羅拉多大學波德分校（CU-Boulder）的最新研究，在假日露營能夠重新調整體內的生理時鐘，可以幫助入睡。

研究人員於2013年夏天進行實驗，派送受試者進行為期一週的露營之旅，以了解人體內部時鐘在沒有電子產品、只有自然光的情況下會有何改變。

在露營前後，研究人員測量受試者腦內荷爾蒙褪黑激素（melatonin）的水平，這種化學物質的分泌可以幫助入睡。

研究發現，受試者露營時照射的光線比平時多出13倍，其褪黑激素也比平時還早2.5個小時分泌，以致他們更早入睡。

研究作者萊特（Kenneth Wright）指出，早上曝露在自然光線中，減少在晚上使用手機、銀幕的時間，有助提升睡眠品質。

萊特表示，許多人有睡眠問題，是因為他們的體內時鐘已經延後，只要多多照射陽光，減少在晚間使用電子產品，就能向大腦發出訊號，促進褪黑激素的分泌。

本研究刊登於《當代生物學》（Current Biology）期刊。

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