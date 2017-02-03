嚴重將免職！台鐵370員工「依法休假」被記曠職

台鐵產業工會發起春節除夕到初三依法休假，不過仍有台鐵員工堅守崗位。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-02-03 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵產業工會為抗議血汗輪班制度，於春節間發起依法休假、拒絕加班；台鐵局昨天開始對370多人寄出曠職單，預計最快16日召開考懲會討論，輕則記申誡、記過，嚴重者還可能免職。

根據綜合媒體報導，台鐵表示，除夕到初三有370多人未依班表出勤，少數人曠職達4天，大部分人曠職2至3天，也有人缺勤1天，昨天已陸續寄出曠職單，員工有3天時間能申訴。

台鐵表示，曠職者輕則申誡、記過，4天曠職者將記兩支大過、將免職；台鐵也坦承，這是台鐵史上最大規模的記曠職和懲處。

對於台鐵人員發起「依法休假、不加班行動」，交通部長賀陳旦昨表示，台鐵性質較特殊，招考時都有對員工完整說明，希望大家彼此體諒，把疏運該有的角色跟權益取得平衡，他支持台鐵循法規溝通處理此事。