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知性迎雞年 科博館推「雞與蛋的故事」特展

科博館有「雞與蛋的故事」特展，讓您知性迎雞年。（記者蘇孟娟攝）

2017-02-03  16:43

〔記者蘇孟娟／台中報導〕春節連假雖已結束，但吉雞年才初展開序幕，國立自然科學博物館推出「雞與蛋的故事」特展，有從鳳凰谷鳥園運來的金雞、與雞相關的各式故事等介紹，讓民眾科學知性迎雞年。

科博館即日起至6月19日推出「雞與蛋的故事」特展，展示內容包含，科學雞事、文化雞事、生活雞事與奇聞雞事等。

其中科學雞事介紹雞的起源、雞隻的構造、雞隻的習性與雞蛋的結構等；文化雞事則有包括台灣婚嫁有「帶路雞」、中西方畫作中和雞與蛋相關的畫作、雞字的來源、雞的生肖等介紹。

生活雞事除介紹雞的飼養外，也介紹一些雞和蛋的飲食迷思知識，包括澄清坊間普遍存在抗生素易囤積在雞腳、生長激素多注射在雞翅，所以兩者要少吃；褐殼蛋或蛋黃色澤深的雞蛋較營養等，均有澄清。

科博館另也引進奇聞雞事介紹，像展示轟動一時的無頭雞麥克，以及活了16年、比一般頂多7到8年壽命的雞隻相較下最長壽的雞「馬蒂達」等有趣內容介紹等。

展區另有許多生動有趣的互動展品，包括古早童玩的戳戳樂遊戲的金雞祥戳戳樂電腦節目中，將有機會戳中吉祥成語，歡迎大家來試手氣；在動感機械平台當小雞媽媽互動遊戲裡，答對問題就有機會成功孵出小雞，體驗雞仔破蛋而出的動感並為雞仔命名。另有仿真的3D幻視場景，讓民眾扮演母雞孵蛋，還能合影成為有趣的看展回憶。

科博館指出，另有從科博館鳳凰谷鳥園運來的金雞、銀雞、黃金雞等珍稀觀賞雞隻，展示地點在科博館西屯路廣場行動教育巡迴展示車與戶外區，歡迎民眾把握「雞」會參觀。

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  • 科博館辦「雞與蛋的故事」特展，讓民眾認識雞的故事，還能體驗母雞孵蛋。（記者蘇孟娟攝）

    科博館辦「雞與蛋的故事」特展，讓民眾認識雞的故事，還能體驗母雞孵蛋。（記者蘇孟娟攝）

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