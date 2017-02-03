年後血庫庫存驟降 衛福部發警告

2017-02-03 16:32

〔記者吳亮儀／台北報導〕春節過後，血庫庫存量驟減，衛福部醫事司表示，至今天止，平均僅剩5.5天庫存量，其中最嚴峻的血型是A型血，僅剩4.8天。

衛福部醫事司今天發布訊息，指出因春節連續假期後疑似因天氣濕冷、少人捐血，各地血庫庫存量快速下降，目前雖然還能正常支應，仍呼籲要儲備充裕的醫療用血。

目前各地捐血中心貯血量平均有5.5天，其中A型血4.8天，B型血7.4天，O型血4.9天、AB型血5.9天。