神蹟？！帝爺公總壇出現「接天香」奇景

南投縣名間鄉受天宮春節期間，吸引絡繹不絕的信眾前來朝聖，一度出現「接天香」奇景，與平時香煙裊裊升起情況，迥然不同，令人嘖嘖稱奇。（記者謝介裕翻攝）

2017-02-03 16:09

〔記者謝介裕／南投報導〕香火鼎盛的南投縣名間鄉受天宮，春節迄今日大年初7，已吸引上百萬人次的信眾前來朝拜，惟在焚香祈福、還願過程中，天公爐裡頭的香腳白煙，突然迥異於平時裊裊升起的模樣，煞似煙霧搭出1條直通天際的「接天香」般奇景，令人嘖嘖稱奇，並在網路群組中引發網友熱烈討論，莫不認為是1種祥兆，象徵主神玄天上帝庇護社會大眾之意。

位於名間鄉松柏嶺地區的受天宮，供奉的主神就是民間神話故事裡頭腳踏蛇與龜的玄天上帝，俗稱「帝爺公」，該廟創建於清順治14年（西元1657年），迄今已有360年歷史，所分出的宮、廟「分靈」逾5000座，也奠定全國供奉玄天上帝總壇的崇高地位。

隨著新年到來，前往受天宮祈福、還願，甚至安太歲、點光明燈、文昌燈等事宜的信眾，可說是絡繹不絕，據廟方統計，大年初一至初五期間，每天準備的麵食及蔥蒜、白菜等配料，合計在5000台斤以上，但仍呈現供不應求之勢，顯見帝爺公在信眾心目中之崇高地位，以致信眾看到「接（通）天香」般煙霧奇景，很難不以另類的神蹟視之。

南投縣攝影大師簡慶南指出，受天宮天公爐位於室內， 香煙未直接往上飄，而是呈現斜梯狀冉冉上升、直達天際的視覺效果，的確十分罕見，坊間慣以「接（通）天香」稱之，象徵是神明外出巡察與返回宮廟的通道，初步研判應與光線、角度、風向等3要素，剛好都「到位」有關，不過，對於信眾認為是神蹟一事，也表示， 這是見仁見智的問題，信者恆信，不信者恆不信!