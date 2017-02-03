沙鹿陸橋佈滿菸蒂與檳榔渣，民眾直呼誇張。（記者黃鐘山攝）

2017-02-03 16:04

〔記者黃鐘山／台中報導〕環保局「菸蒂不落地」績效連年獲獎，但街道巷弄間、便利商店及餐館外，仍隨處可見菸蒂與檳榔渣。有民眾向市議員楊典忠反映，沙鹿陸橋佈滿菸蒂與檳榔渣，實在很誇張；環保局回應，去年總共裁罰3千多件，裁罰金額超過364萬元。

蔡姓女市民說，每天開車經過沙鹿陸橋都覺得很髒亂，但髒亂原因不是工程廢棄物，而是成堆的菸蒂與檳榔渣，她認為有錢買菸與檳榔，怎麼沒錢買垃圾袋？癮君子、紅唇族把菸蒂亂彈、檳榔渣亂丟，實在太沒公德心，難道是怕環保局清潔人員工作不夠多嗎？

楊典忠指出，沙鹿陸橋配合春節疏運，上月24日開放中央主線通行，但有民眾反映，路邊成堆的菸蒂、檳榔渣，多到超誇張，不僅妨礙環境衛生，也影響城市道路景觀，除要求環保局加強宣導與稽查，也呼籲癮君子、紅唇族發揮公德心，共同維護市容的整潔。

環保局說，亂丟菸蒂、檳榔渣依《廢棄物清理法》可罰1200元至6000元，近3年來，主動稽查取締超過1400件，受理民眾檢舉也有2萬3千多件，配合環保署推動戶外菸蒂不落地政策，103、104年都獲績優肯定。去年裁罰3千多件，裁罰金額超過364萬元。

環保局強調，辦理教育宣導，近3年超過1800場次，宣導22萬6千多位民眾相關裁罰法令及「不亂丟菸蒂」、「吸煙自備菸蒂盒」，更針對人潮聚集易遭民眾亂丟菸蒂的11座廟宇試辦設置18座菸蒂桶，以改善民眾亂丟菸蒂情形。