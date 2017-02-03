部落婚禮原汁原味 婦女熱舞獻祝福

2017-02-03 16:06

〔記者陳賢義／台東報導〕與一般在餐廳舉行婚宴的制式流程截然不同，原住民部落婚宴雖是封道搭棚，卻能體現「我們都是一家人」的優美文化，大家不分彼此，共同協助主人張羅各項事務，分發喜帖、選任招待，婚禮當天，部落各年齡層婦女還會自組舞蹈團分享歡愉，喜氣洋洋好不熱鬧。

卑南族卡大地布部落青年小龍旅外打拚多年，終於覓得美嬌娘，共結連理的喜訊傳回，小龍媽媽的姊妹淘就開始加入智囊團，部落婦女會長「基冷」更是主程領軍，自己編舞再約定時間排練，婚禮當天婦女會的姊妹們戴上花環擔任招待迎賓，部落青年會也不得閒，充任酒保讓所有賓客喝得盡興。

「我要送你九十九朵玫瑰花，我要唱心內的話乎你聽」UNDER LOVER - 癡情玫瑰花音樂一響起，穿著傳統服飾的部落幼班婦女就掀起波波高潮，遠道而來的親家看傻眼，紛紛拿起手機拍下這場「原汁原味」歡樂喜宴，或跟著扭腰擺臀，主人家笑得合不攏嘴。基冷說，部落中不論婚喪喜慶，族人間就該有福同享、有難同當，互相幫忙，這就是原住民的熱情及特有的文化。

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