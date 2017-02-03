罕見！今年立春2月3日 上次發生是120年前
2017-02-03 16:51
〔即時新聞／綜合報導〕立春是農曆24節氣的第1個節氣，也象徵春天的開始。立春通常都是在2月4日，今年的立春則在2月3日，百年難得一見；上次立春2月3日是1897年清朝光緒年間，距今已120年，下次立春2月3日則得等到2021年。
綜合媒體報導，農曆丁酉雞年又被稱為「神奇雞年」，今年除了是共有384天的「閏年」，也是擁有2個「立春」節氣的「雙春年」；立春在傳統上有喝春酒、吃春餅、打春牛、咬蘿蔔等習俗，禁忌則有不理髮、不貪睡、不喝醉、不回娘家、不吵架等。
今年是雙春年，立春分別在農曆正月初七（2017年2月3日）、農曆臘月19日（2018年2月4日），其中發生在2月3日23時34分的「立春」更是百年難得一見，上次發生在1897年（清朝光緒23年），距今120年，下次立春2月3日則得等到2021年。
此外，農曆丁酉雞年也是閏年，共有6個小月（29天）、7個大月（30天），今年從初一（2017年1月28日）開始，直到2018年2月15日的除夕結束，共384天，多出的月份是閏6月；農曆的首個6月將從國曆6月24日開始，次個6月則從國曆7月23日開始。
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