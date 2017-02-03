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商業活動發達！ 去年六都失業率最低的是「它」

台中市商業活動發達，服務業從業人數最多。（記者張菁雅攝）

2017-02-03  15:54

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府主計處今天公布105年台中市勞動力概況，台中市平均失業人數為5萬2000人，平均失業率為3.8％，與104年相同，並低於台灣地區的3.92％，在六都中則是最低。

主計處表示，按教育程度別觀察，105年國中及以下程度者平均失業率1.9％最低，大專及以上程度者平均失業率4.6％最高；若與104年相較，國中及以下程度者失業率下降0.7％最多，高中職程度者失業率下降0.3％，大專及以上程度者失業率則增加0.5％。

另按年齡別觀察，以15至24歲失業率11.1％最高，65歲以上失業率0.3％最低；若與104年相較，則以15至24歲降幅最大，達1.3％，而25至29歲增幅最大，達1.2％。

主計處也表示，105年下半年台中市平均勞動力為136萬人，較上半年增加1000人，漲幅0.07％，平均勞動力參與率為58.5％。另外，105年下半年台中市平均就業人數為130萬8000人，較上半年增加1000人，漲幅0.08％；而105年全年台中市平均就業人數為130萬7000人，較104年增加6000人，漲幅0.46％。

主計處同時指出，105年台中市就業者行業仍以服務業人數最多，占57.9％，工業38.74％居次，農業3.37％最少。

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