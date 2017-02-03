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機捷A1站女廁超豪華 化妝鏡有配燈

2017-02-03  15:59

〔記者陳昀／桃園報導〕機場捷運昨天起開放團體試乘，不少乘客已搶先體驗列車上4G free wifi、直達車手機充電等高科技服務，桃園大眾捷運公司今天也以VR影片，由桃捷女孩和桃園市吉祥物「ㄚ桃」，帶大家進入機捷A1台北車站的豪華女化妝室一睹為快。

桃捷公司指出，由於公司內部女性員工、女司機員比例頗高，因此在機捷A1站大廳，有一座不只寬敞明亮，甚至堪稱豪華的女化妝室，透過VR影片，讓桃捷女孩和桃園市吉祥物「ㄚ桃」，引導大家走進去一睹為快。

桃捷公司指出，透過這支桃捷女孩+ㄚ桃VR揭密 A1台北站驚喜貼心女化妝室影片可以看到，除了有3排閃亮化妝鏡，寬大的內部空間、走道，女化妝室旁還設置方便媽媽使用的哺乳室，裡面規劃2個房間，陳設色調沉穩、質感舒適的沙發，還有沖泡奶粉必需的飲水機，體貼女性。

此外，機捷還設有「DVR影像即時回傳系統」監測保護，桃捷公司與電信業者合作，遇到緊急狀況時，能將車內影像即時回傳到應變中心，快速通報警方，保障乘客安全。

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  • 機捷A1站的女廁內有3排閃亮化妝鏡，以及寬大的內部空間、走道。（擷取自影片）

    機捷A1站的女廁內有3排閃亮化妝鏡，以及寬大的內部空間、走道。（擷取自影片）

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