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機捷團體試乘第2天 長庚醫院站共構百貨人潮增加

2017-02-03  15:49

［記者鄭淑婷／桃園報導］機場捷運團體試乘第2天，A8長庚醫院站是開放試乘的6個車站之一，並開放試乘民眾停留60分鐘，長庚醫院站與百貨、飯店共構，試乘民眾笑說，「搭機捷、逛百貨，很像半日遊旅行團。」也為百貨帶來人潮，不過，機捷目前僅開放團體試乘，個人試乘得等到16日，長庚醫院站外仍有不少民眾撲了空。

來自桃園區的蔡姓1家3口，從中壢環北站搭到長庚醫院站，蔡小姐說，家裡住在桃園區，特地帶阿嬤、爸爸報名試乘，抵達時，一家子在百貨逛街、吃東西，也順道看了一下周邊環境，不過，家裡住在桃園區，以後要到長庚醫院一帶，還是會選擇開車比較方便；蔡爸爸笑說，試乘機捷感覺很新鮮，原本以為列車會很晃，不過試乘後感覺還好。

同樣從中壢環北站上車的郭先生說，列車的穩定度還要加強，他很少搭乘台北捷運，對於兩邊的差異感覺不太出來，不過，即將有捷運直達機場還是很開心。

有不少個體戶民眾開心帶一家人來試乘，到了站區門口才知個人試乘得等到16日，想嘗鮮卻撲空好失望，桃捷公司表示，16日才開放個人試乘，自由試乘的民眾無需預約，只要到全線21個捷運站現場排隊，並抽取當日試乘號碼牌，憑號碼牌免費進出各站搭乘，試乘期間各站發放號碼牌的時間為每日7:40、9:40、11:40、13:40四個時段，每日總人數控管約2萬人，可依各站人數彈性調整。

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  • 機捷開放團體試乘，試乘民眾可以搭捷運、逛百貨。（記者鄭淑婷攝）

    機捷開放團體試乘，試乘民眾可以搭捷運、逛百貨。（記者鄭淑婷攝）

  • 機捷開放團體試乘，其中A8長庚醫院站與百貨、飯店共構，並開放試乘民眾在此站可以停留1小時，試乘民眾可以在此站聽簡報或是逛百貨。（記者鄭淑婷攝）

    機捷開放團體試乘，其中A8長庚醫院站與百貨、飯店共構，並開放試乘民眾在此站可以停留1小時，試乘民眾可以在此站聽簡報或是逛百貨。（記者鄭淑婷攝）

  • 機捷目前僅開放團體試乘，不少想搭乘的民眾撲了空。（記者鄭淑婷攝）

    機捷目前僅開放團體試乘，不少想搭乘的民眾撲了空。（記者鄭淑婷攝）

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