財神爺站太久偷度估 網友：祂也要一例一休啦

財神爺看似累了「站到度估」。（圖擷取自爆料公社）

2017-02-03 16:05

〔即時新聞／綜合報導〕過年期間不少人都會放財神的公仔或是娃娃討個吉利，盼新年能財源滾滾，有網友在家裡放財神的充氣娃娃，不過放了幾天後卻出現有趣的畫面！

網友在爆廢公社分享照片，指過年期間在家門口放財神爺的充氣娃娃，結果幾天後，家裡的財神爺看似累了，「站到度估」。由於照片相當好笑，吸引6000多人按讚、百人留言。

其他網友留言：「財神爺也要一例一休」、「沒有做六休一，太累了」、「好辛苦唷…過年都沒休耶！咪一下沒關係的啦」、「快補充提神飲料」、「站太久也會累」、「應該給他放假了」、「為什麼不讓財神爺放假」。