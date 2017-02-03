機捷16日開放自由試乘 同步開放台北車站連通道

機捷2月16日將開放民眾自由試乘，屆時會同步開放A1台北車站的機捷連通道。（記者陳昀攝）

2017-02-03 15:55

〔記者陳昀／桃園報導〕機場捷運2月2日開啟試營運，16日起至3月1日開放自由試乘，由於台北車站人潮龐大，桃園大眾捷運公司表示，2月16日當天會同步開放台北車站至機捷A1台北車站的連通道，方便民眾自由進出。

桃捷公司指出，民眾自由試乘日期為2月16日至3月1日，每天早上8點到下午4點，全線21個捷運站都會開放號碼牌，可依序免費進出各站自由搭乘，發放號碼牌時間為7:40、9:40、11:40、13:40共4個時段。