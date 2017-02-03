| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
開老爸車連續縱火洩憤 犯嫌被聲押
 首頁 > 生活

機捷16日開放自由試乘 同步開放台北車站連通道

機捷2月16日將開放民眾自由試乘，屆時會同步開放A1台北車站的機捷連通道。（記者陳昀攝）

2017-02-03  15:55

〔記者陳昀／桃園報導〕機場捷運2月2日開啟試營運，16日起至3月1日開放自由試乘，由於台北車站人潮龐大，桃園大眾捷運公司表示，2月16日當天會同步開放台北車站至機捷A1台北車站的連通道，方便民眾自由進出。

桃捷公司指出，民眾自由試乘日期為2月16日至3月1日，每天早上8點到下午4點，全線21個捷運站都會開放號碼牌，可依序免費進出各站自由搭乘，發放號碼牌時間為7:40、9:40、11:40、13:40共4個時段。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 機場捷運 機捷
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香菇肉羹湯
古早味炸醬
蘋果洋蔥燴雞肉
有機蔬果不用洗？
轉寄

標題：機捷16日開放自由試乘 同步開放台北車站連通道


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月3日‧星期五‧丁酉年正月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.