「志賀氏桿菌」具抗藥性 恐成無藥醫「超級細菌」
2017-02-03 16:15
〔即時新聞／綜合報導〕衛生福利部疾病管制署研究指出，國內先前已陸續發現，會引起痢疾的「志賀氏桿菌」，對巨環類「Azithromycin」抗生素也產生了抗藥性，為亞洲首次報告案例，已刊登在美國2月號《新興傳染病》期刊。目前「志賀氏桿菌」可用的抗生素已越來越少，若抗藥性持續累積或進化，恐成「超級細菌」。
2015年來，歐、美、澳等地就已有研究報告發現，「志賀氏桿菌」對巨環類口服抗生素「Azithromycin」具抗藥性。疾管署也在6月時在國內首度發現同樣的抗藥性病例，建議在醫生開出藥單前，就先行做藥物敏感性試驗，以便慎選抗生素。
疾管署副署長羅一鈞表示，「志賀氏桿菌」所引發的腸胃炎，是屬傳染性很強的嚴重型腸胃炎，除了拉肚子外，也有可能出現血便、高燒不退等現象長達1至2週。他同時指出，世界衛生組織（WHO）建議各國將其優先列入抗藥性監測的7大致病菌之一，若抗藥性持續累積或進化，很有可能成為無藥可治的「超級細菌」。
疾管屬呼籲民眾勤洗手、維持單一性伴侶、勿生飲生食、避免肛吻、肛交等危險性行為。
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