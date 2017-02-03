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到這些國家旅遊洽公 登革熱確診率高達21％

2017-02-03  10:51

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄登革熱疫情拉警報，今年1月通報疑似感染登革熱個案中，有國外旅遊史的境外移入14例，其中3例確診，確診率高達21％，也就是約5人就有1人感染登革熱，比例十分驚人。

高雄衛生局強調，確診個案分別到越南旅遊及孟加拉出差，另有3例高度疑似個案尚須二次採檢確認，地點在越南、馬來西亞及菲律賓，呼籲民眾到東南亞或南亞旅遊、洽公，務必做好防範措施。

衛生局指出，2例確診個案為阿蓮區製造業員工，到越南旅遊感染；1例為前鎮區貿易業務人員，到孟加拉出差感染。

3例高度疑似個案（尚需二次採檢確認）中，1例為從事製造業的越南台商（岡山區），在越南期間已出現登革熱症狀，1月25日返國就醫後被通報；1例為從事鋼鐵業員工（林園區），到馬來西亞洽公，1月17日發病，當地診所確診為登革熱，入境後自主通報；1例為菲律賓籍勞工（楠梓區），1月31日入境時，被發燒篩檢站檢出疑似登革熱。

衛生局強調，有國外旅遊史的通報確診率為21％，也就是約5人就有1人感染登革熱，比例十分驚人；去年東南亞登革熱疫情嚴峻，越南、新加坡、泰國、菲律賓、馬來西亞、印尼、柬埔寨及緬甸等，都有大量通報及死亡病例出現，屬登革熱、茲卡病毒感染症高風險流行地區，呼籲民眾出國前務必先了解當地疫情，預先做好防護措施。

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  • 高雄境外移入登革熱確診率高達21％，民眾要小心。圖為防疫人員清查積水容器的病媒蚊狀況。（記者洪定宏翻攝）

    高雄境外移入登革熱確診率高達21％，民眾要小心。圖為防疫人員清查積水容器的病媒蚊狀況。（記者洪定宏翻攝）

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