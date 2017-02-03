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毛毛的！花燈嚇壞民眾 網友：中元節到了？

2017-02-03  10:30

〔即時新聞／綜合報導〕元宵節將近，各地都會舉辦燈會慶祝，不過有民眾發現，其中有個展出花燈讓人看了「毛毛的」，直呼「夭壽喔，驚死人！」、現在是「元宵節還是中元節？」

有名網友在臉書放上10秒影片，有名身穿紅色無袖連身洋裝的女孩，獨自1人張著大眼、神情呆滯地，坐在鞦韆上搖啊搖，彷彿朝人來人往的遊客，訴說著「你在看我嗎」，詭異舉止嚇壞不少人。

網友看了直言，「這是拿來嚇人的吧！」還有人怒批，「晚上你給我看這個」、「很恐怖好嗎」、「我不舒服」，也有家長質疑，「小孩看了晚上會做惡（噩）夢吧」，還有人笑稱，她是「安娜貝爾」，多數人則不解，「農曆7月這麼快來了？」、「這不叫元宵節，而是中元節之七夜怪談？」另有人調侃，「有種放進去燒的感覺」，僅有少數網友稱讚，這個作品「真的很有創意」。

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  • 網友戲稱，紅衣女孩花燈是「安娜貝爾」。（圖擷取自《爆料公社》）

    網友戲稱，紅衣女孩花燈是「安娜貝爾」。（圖擷取自《爆料公社》）

  • 「安娜貝爾」花燈嚇壞不少網友。（圖擷取自《爆料公社》）

    「安娜貝爾」花燈嚇壞不少網友。（圖擷取自《爆料公社》）

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