濁水溪變清「有大事要發生」？ 專家這麼看…

濁水溪曾因疏濬變得清澈。（資料照，記者劉濱銓攝）

2017-02-03 09:52

〔即時新聞／綜合報導〕濁水溪混濁的溪水給人強烈印象，但春節連假時期，信義鄉濁水溪主流突然變得清澈，當地原住民耆老擔心有大事要發生，專家則說，濁水溪變清的原因是雨量少、逕流量小。

《中國時報》報導，春節期間濁水溪蘇斯共、合流坪及孫海橋舊址一帶，水清如日月潭，當地布農族耆老擔憂有大事要發生，如地震、颱風等天災警訊。50歲布農族婦女司秀美說，讀小學二、三年級時，濁水溪也曾變得如此清澈，情況相當罕見。

報導指出，經濟部水利署集集攔河堰管理中心正工程司鄭國華分析，因為雨量少、逕流量小，河床泥砂未受擾動，水質便會澄澈。鄭國華指出，昨天測出逕流量12.9CMS，比起夏季數千CMS（每秒立方公尺），差距相當大。