魚鱗罩頂？ 台東市一早天空好壯觀

台東市太平溪上空今早的日出與雲層美景。（記者黃明堂攝）

2017-02-03 09:04

［記者黃明堂／台東報導］台東市今天一大早的天空像是魚麟罩頂，無數小小白雲緊湊排列整齊，十分壯觀；台東氣象站表示，這是高積雲，代表台東市今天天氣穩定，會是晴朗的好天氣。

今天日出之後，早起的民眾一抬頭馬上有眼福，像棉花般的白雲朵朵，如魚鱗般排列整齊，部分在陽光反射下呈現金黃色鱗狀，更是美麗。

台東氣象站表示，這是高積雲，是中層空氣擾動與對流所形成的現象，雲層散去後，就會是晴朗的好天氣。