謠傳張忠謀重傷…呂秋遠提「10大臉書發文禁忌」
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市議員王欣儀日前在臉書PO文，轉述台積電董事長張忠謀傷勢不輕被罵翻，律師呂秋遠有感而發，提出10大臉書發文禁忌，呼籲這種社群交友工具雖實用、涵蓋許多有趣的訊息，但臉書顧名思義，「就是代表你的臉，所構成的一本書，不要開玩笑啊！」
張忠謀日前驚傳在夏威夷自家泳池畔不慎摔倒，僅輕微擦傷，王欣儀卻表示其傷勢不輕，所幸虛驚一場，引發輿論撻伐。對此，呂秋遠昨探討「臉書使用指南」，內文提到10大發文禁忌，網友看了點頭如搗蒜：
1. 謠傳別人的訃聞：
自己的也就算了，不要隨便寫別人的，「即使經過證實，其實也就是RIP而已」，再討厭對方，謠傳只讓人有機可趁，反倒「傷了自己」。
2. 別人的身體健康狀況
就算是自己的也不要四處說嘴，「因為你不知道誰會把這些資料拿來用」；「別人的更不要說」，因為這涉及個人隱私，且若非醫生，說了也不準，但「你是醫生，說了就很慘」。
3. 罵一般人的話
「罵了又沒意義」，因為人家也不曉得你在罵誰，「你是寫辛酸的膩？」若是適當評論公眾人物則無妨；但要是讓人看懂你在罵誰，恐觸犯「公然侮辱或是加重誹謗罪的疑慮」。
4. 抱怨老闆、同事的話
「看得懂的人，會覺得很爽，看不懂的人，會覺得你不知道在罵什麼。」當下可能很得意，但等你「接到偵查庭傳票，就會很失意，也會很不爽。」更不要以為設定好友瀏覽即可，「這年頭多得是表面上是臉友，實際上是臥底的人。」
5. 小朋友的裸照
要放可以放自己的，未經本人同意，隨手放上他的裸照，「他可能會恨你一輩子」。
6. 還沒決定分手的感情事
情侶吵架很常見，但尚未決定分手就PO網抱怨，恐釀成「真分手」，因為「誰也不願意兩個人的感情放在公開場合讓人評論，畢竟我們都不能『了不起、負責』。」但若分手了，還昭告天下對方有多爛，新男友可能覺得你很恐怖，前男友會請你上法院聊聊。
7. 還沒決定離婚的抱怨配偶文
「還沒決定離婚，就不要把自己被家暴、對方劈腿搞曖昧等等的事情拿出來講。」倘若事後和好，還PO甜蜜照，反倒讓當初幫腔的友人，「咒罵當時自己太雞婆，還陪著你一起罵他。」
8. 聽說的八卦
只是沒有聽過證實的「聽說」，當自己正竊喜掌握他人的秘密時，說不定別人也在嘲笑你「太傻太天真」。
9. 每天都在直銷的文
「直銷沒有不好，但是只有直銷，朋友看了會膩」，這種貼文不會讓你業績攀升，「但是會少很多朋友」。
10. 長輩孝親圖、不實謠言圖
有些「早安，祝你心情順暢」、「砍18%，就是傷害公務員」、「同性戀會傳染愛滋病，同志結婚會滅國」等，似乎是沒必要。
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標題：謠傳張忠謀重傷…呂秋遠提「10大臉書發文禁忌」
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