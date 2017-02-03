「立春」放晴回溫 週日鋒面來襲將變天

中央氣象局表示，今（3）日各地天氣大致穩定，為多雲到晴。（資料照，記者蔡宗憲攝）

2017-02-03 08:33

〔即時新聞／綜合報導〕今天立春，中央氣象局表示，各地天氣大致穩定，為多雲到晴，白天氣溫明顯回溫。氣象局預估，後天週日（5日）有鋒面通過北部海面，迎風面的北部及東半部降雨機率提高，各地溫度下降。

氣象局指出，今天各地天氣大致穩定，為多雲到晴，僅東半部稍有短暫飄雨。溫度方面，清晨仍有寒意，觀測最低溫為淡水14度，其他各地則大致在14到18度間，隨著冷空氣持續減弱和水氣轉乾，白天明顯回溫，北台灣約有3至5度的回幅，高溫可來到23度，花東則約24、25度，中南部26、27度，日夜溫差大。

氣象局預估，週六（4日）南方水氣北移到台灣上空，水氣增加，東半部降雨機率提高外，西半部山區也有局部短暫雨。溫度方面，白天溫度比前一天略降1、2度。

下週日（5日）受到鋒面通過北部海面及東北季風增強影響，白天起北台灣溫度逐漸下降，其他地方入夜後溫度也略微下降，迎風面的北部及東半部降雨機率提高，中南部山區也有短暫雨出現。

國際都市氣象：

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空氣品質方面，今天高屏地區AQI為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 14 ~ 21 15 ~ 25 16 ~ 24 16 ~ 23

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今日各地紫外線為中至高量級。（取自氣象局網站）