快訊震撼新莊 賣翻了！
超短腿貓兄妹報到！保安保安，長這麼萌難道是可以的嗎？
2017-02-09 12:54
Instagram上超人氣的短腿貓兄妹茶太郎（右）與きなこ（左）。
〔即時新聞／綜合報導〕Instagram上有一對超人氣的短腿貓兄妹，貓哥哥叫茶太郎，妹妹叫きなこ（Kinako），飼主經常為3歲多的牠們拍攝萌到不行的生活寫真，融化人心之餘更不禁想吶喊，這根本就是貓界柯基嘛～～
你在看我嗎？（歪頭）
很喜歡看他們躺著的模樣，萌得我滿臉血啊～
兩位站起來的樣子更顯得自己的四肢有多短！XD
茶太郎的個性比較穩重，總是一臉認真！
きなこ則喜歡表演各式各樣的瑜珈動作（？），看得我也手腳蜷曲了啊>////<
還喜歡藏身在櫃子底下，露出自己短短的後腿
不過這樣看來，長得好像，真的是兄妹無誤！（蓋章）
小貓都覺得自己很瘦，喜歡往縫縫鑽
魔鏡魔鏡～誰是世界上最可愛的貓？
你是不是也被這對超短腿兄妹給狠狠萌到了呢？目前他們的Insatgram帳號已經吸引14萬全球網友追蹤，快點來加入大家的行列吧！！
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 全台急凍淡水僅9.7度！ 18縣市低溫特報
- 今晚全台急凍！這張圖讓你搞懂全台低溫資訊
- 社子島開發案「自願」進入二階段環評
- 安農溪畔淪偷倒垃圾熱點 三星鄉要揪元凶
- 昨晚施做人造雨 水利署：雖有效果但不多
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 刺青刺一半 爆乳正妹胸部突然爆掉...
- 不堪鄉民酸語 高鳴遺孀靈前淚崩喊告
- 高鳴遺書曝光 叮嚀兒女照料母親
- 李英愛放話收視破20％撲台 宋承憲7歲就婚頭
- 勵政達 李鎮宇 精雕青春肉體
- 三峽河濱自行車道 可直通老街囉
- 咖啡樹套不織布防寒 遠看像綿羊
- 川普禁令聽證會 「政府立論薄弱」
- NBA》不受禪師影響 教頭力挺甜瓜「很願意留住他」
- 經典賽》官方公布台灣隊陣容 王建民、王維中入列
- 安徽工廠大爆炸影像曝光！ 全城「黑夜變白晝」
- 屏東廣興國小驚見半裸女屍 疑被性侵丟棄
- 國民黨副秘書長違選罷法 二審仍判刑2年10月
- 引述金恩妻信件 美參院戰神華倫竟遭禁言
- 台人涉澳洲非法打工 外交部指「情節輕微已回台」
- 檢察總長出不出庭？最高法院和法務部針鋒相對
- F-35首次在沖繩訓練
- 大樓糞管爆屎尿流出結凍 住戶超怕天氣回暖…
- 搶超商惡少已可出院 8名警力戒護帶回偵訊
- 美教長任命案表決 副總統一票定奪
- 叔叔跟妳一起玩 男商場亂摸8歲女童
- 竹市投入28億 新、改建國中小校舍
- 〈實現我的旅遊夢〉山水盟─紐西蘭蜜月行
- 抗議空污嚴重 行動劇消滅隱形怪
- 人頭黨員問題 蔡正元：馬英九時代遺物
- 文瑾瑩3度手術 搶救右臂報平安
- 超敬業！女駭客盜50萬筆個資 1年不出門不洗澡
- 《自由廣場》向華錫鈞上將致敬之外
- 花甲議事槌 見證高縣議事「輕重」
- 肉身阻擋張志軍 魏揚等8人二審獲判無罪
- 福德宮迎財神 送招財符大樂透
- 恐怖巨鱷猛吞斑馬 口中竟探出一顆頭…
- NBA》前尼克球星鬧場 遭驅逐並被逮捕（影音）
- 台北燈節嘉年華遊行 週六中華路封閉
- 中山高南屯路段2車擦撞 4人輕重傷
- 亞洲自由車賽 我單日4銀
- 台中人口將超越 市府︰不追求數字成長
- 蔡英文：將傾全國之力推動觀光
- 女星上節目沒穿內褲 鏡頭疑似拍到裸露下體...
- 檢警嚴防 井天博落跑重演
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：超短腿貓兄妹報到！保安保安，長這麼萌難道是可以的嗎？
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分