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超短腿貓兄妹報到！保安保安，長這麼萌難道是可以的嗎？

Instagram上超人氣的短腿貓兄妹茶太郎（右）與きなこ（左）。

2017-02-09  12:54

〔即時新聞／綜合報導〕Instagram上有一對超人氣的短腿貓兄妹，貓哥哥叫茶太郎，妹妹叫きなこ（Kinako），飼主經常為3歲多的牠們拍攝萌到不行的生活寫真，融化人心之餘更不禁想吶喊，這根本就是貓界柯基嘛～～

你在看我嗎？（歪頭）



很喜歡看他們躺著的模樣，萌得我滿臉血啊～



兩位站起來的樣子更顯得自己的四肢有多短！XD



茶太郎的個性比較穩重，總是一臉認真！



きなこ則喜歡表演各式各樣的瑜珈動作（？），看得我也手腳蜷曲了啊>////<



還喜歡藏身在櫃子底下，露出自己短短的後腿



不過這樣看來，長得好像，真的是兄妹無誤！（蓋章）



小貓都覺得自己很瘦，喜歡往縫縫鑽



魔鏡魔鏡～誰是世界上最可愛的貓？



你是不是也被這對超短腿兄妹給狠狠萌到了呢？目前他們的Insatgram帳號已經吸引14萬全球網友追蹤，快點來加入大家的行列吧！！

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