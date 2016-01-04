情人節哪裡看夜景？彩虹、新月、星光...雙北7大夢幻景觀橋 光聽名字就好浪漫

「新月橋」啟用2年半已累計超越27萬打卡人次，成為全台打卡人次最高的光雕景觀橋！。（新北市政府提供）

2017-02-09 16:24

〔即時新聞／綜合報導〕春節假期進入尾聲，緊接而至的就是2/14的西洋情人節了！想好要與你的戀人去哪渡過了嗎？雙北市有七大特色景觀橋，浪漫的夜晚，不妨到這裡走走、欣賞璀璨的水岸景色，還有夜間光雕秀的相交輝映，為兩人的戀情更增添夢幻色彩。

1.新莊／新月橋

劉俊宏（@sparta337）張貼的相片 於 2017 年 1月 月 17 9:32上午 PST 張貼

新月橋啟用2年半以來，已成為全台最熱門的景觀橋打卡景點，它是一座專供行人和自行車行走的景觀橋，連結板橋435藝文特區與熱鬧的新莊廟街，也串聯了大漢溪左右兩岸的自行車道，夜晚整點時分的彩色光雕投影渲染橋身，加上橋上數十公尺長的透明步道，將夜晚的大漢溪景致盡收眼底，更充滿浪漫氛圍。

王信傑（@hsinchieh_photography）張貼的相片 於 2017 年 1月 月 26 4:11上午 PST 張貼









2.新店／陽光橋

奕誠（@yi_cheng2014）張貼的相片 於 2017 年 2月 月 7 7:15下午 PST 張貼

陽光橋是新北市第一座跨河景觀橋，也是新店溪右岸萊茵公園及左岸陽光運動公園間行人、自行車專用聯絡橋樑，為全台跨距最大的鋼構橋樑，跨距長達245公尺，全長有315公尺。陽光橋橋身燈光的點燈時間也依各季節日落時間不同而有所改變，2011年啟用至今儼然成為新店區地標。

E-Jen Huang, 1989（@eelan0427）張貼的相片 於 2016 年 1月 月 4 7:20上午 PST 張貼









3.汐止／星光橋

星光橋是首座跨越基隆河的景觀橋，2014年啟用，全長270公尺，主橋柱造型像一支聳立的巨型麥克風，傾斜塔柱及橋體裝設點狀光源，夜裡呈現璀璨星光意象而得名，每隔幾秒就會變換色彩，吸引遊客逗留、欣賞基隆河畔風光，寬廣的橋面，也是專為行人和單車族所打造的喔！近期新北市政府更在周邊的基隆河沿岸打造屬於汐止區最獨特的星座公園。

巴/Pearl????（@tomoe_88）張貼的相片 於 2017 年 1月 月 28 5:29上午 PST 張貼









4.松山／彩虹橋

黃佩琪????（@oriental5027）張貼的相片 於 2017 年 1月 月 31 7:29上午 PST 張貼

位於饒河夜市旁的彩虹橋，於2007年開放，S橋型全長僅167公尺，是連接內湖區新明路及松山區饒河街的一座迷你橋，專屬行人及腳踏車通行，紅色的橋身無論是白天還是夜晚都超級搶眼，值得一提的是，在彩虹橋下有座「愛情廣場」，情侶與夫妻們可以來此買把鎖，在LOVE的裝置藝術鎖牆上鎖住兩人的愛情喔！









5.淡水／情人橋

隆知伸（@zhishen.long）張貼的相片 於 2016 年 12月 月 26 7:55上午 PST 張貼

說到情人節景點，絕對不能錯過淡水漁人碼頭旁浪漫的情人橋～它是新北市景觀橋的先驅，2003年啟用至今已有14年的歷史，橋體為一座白色的斜張橋，總長約196公尺，步行通過約3分鐘，在橋上可以欣賞淡水最知名的夕陽美景，傍晚過後橋面點起絢爛的燈光，搭配漁港內的小船漁火，淡水情人橋顧名思義，只要登上這裡，不管是你們是仍在曖昧中的好朋友、或已是熱戀中的愛侶，內心浪漫的小宇宙想必都會大噴發～！！

???? Su-ianne✨™（@suianne_x）張貼的相片 於 2016 年 11月 月 2 9:33上午 PDT 張貼









6.三重／新北大橋

萱（@y.h8v8）張貼的相片 於 2016 年 10月 月 16 6:30下午 PDT 張貼

新北大橋於2010年正式通車，作為快速道路的連接橋體，串起了板橋與三重，除了是台灣第8座的斜張橋，更是大台北地區最高的大橋。主橋由一座135.75公尺高的鋼筋混凝土橋塔及全長400公尺鋼橋構成，站在橋下抬頭仰望，高度約有40樓，相當壯觀～情人來此看夜景後，也可順道至附近的大台北都會公園、幸福水漾公園漫步，度過浪漫的兩人時光。

陳建文（@chunwen0930）張貼的相片 於 2016 年 6月 月 3 9:11上午 PDT 張貼









7.中和／左岸橋

呂紹全 Lu shao chuan（@lushaochuan0324）張貼的相片 於 2017 年 1月 月 17 7:15上午 PST 張貼

遠雄集團耗資3.5億元，在新店溪畔打造了總長約400公尺、最高達7.3公尺的跨堤景觀橋「左岸橋」。左岸橋的主外型有如一艘白色帆船，主要跨越河堤道與新北環河快速道路，讓雙和地區的民眾用步行或騎單車快速抵達河岸地帶。站在橋身上，更可以遠眺台北101夜色。