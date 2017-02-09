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時空旅行是真的？！與轎車擦撞後若無其事離開的男人

無論看幾次都看不出來男子到底從哪出現的。（圖擷取自Youtube影片）

2017-02-09  10:01

〔即時新聞／綜合報導〕「穿越時空」、「時空旅行」的梗向來是各國電影、或是科幻迷最愛發展的題材，但最近這樣的畫面竟然活生生在香港上演了？！

最近網路上流傳一段1月13日下午4點多的行車記錄器影片，一分多鐘的片長中，在51秒起，一名身穿帽踢、揹著後背包的年輕男子閃一下後突然現身，與一台7人座黑色轎車發生擦撞，但他隨即爬起身，若無其事般地離開現場。

有網友提供超慢速重播畫面（第30秒起），無論看幾遍，這位男子都像是憑空出現的啊！！！！（抱頭）所以時空旅人真的出現了嗎？

讓我們用動態圖檔再看一次...

因為畫面實在太詭異，網友紛紛表示這鐵定是時空旅人無誤，「都敏俊，是你？」還說該男子完全符合時空穿越的定律，因為每次電影中這樣穿越的人「都沒在守交通規則的啊～」（好像有點道理）

但也有網友不相信，聲稱男子可能是車上的乘客，「只是要下車衝去上廁所吧？」。或是有人說，因為當天是下雨天的關係，受到車窗上的水珠影響，讓人產生錯視。

另外還是有一小撮鄉民認為，「這部影片是經過剪接的啦～」

你怎麼看呢？

Source：2ch論壇香港01論壇

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