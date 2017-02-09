烏龜又贏了！？小烏龜一動 草原大牛整群奔逃
2017-02-09 09:50
這群牛原本在草地上吃草，這隻白色的牛率先發現烏龜，最後竟然整群牛被烏龜嚇跑。（圖擷取自THE DODO）
〔即時新聞／綜合報導〕大家一定都聽過龜兔賽跑的故事，但你知道連體型大烏龜那麼多的牛也輸給烏龜了嗎？日前有人拍攝到一群正在吃草的牛遇上一隻烏龜，沒想到烏龜一動竟然嚇跑整群牛。
趣味動物網站《THE DODO》24日放上一部影片，影片中一群正在吃草的牛被一隻烏龜嚇到，最後甚至整群跑走，這部影片短時間內就引起近300萬點擊次數。
一起來看看這部牛群被烏龜嚇跑的影片吧：
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