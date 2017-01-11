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越南象腿女孩葉克膜救命 來台手術能走了

2017-01-11  23:53

〔記者蔡淑媛／台中報導〕越南象腿女孩阮氏巒罹患罕見的K-T綜合症，身上長了許多淋巴血管瘤，造成器官多處畸形、瘤大出血命危，左腿也腫成15公斤的象腿，占了體重6成，去年2度來台手術救命，歷經肺栓塞葉克膜搶救、切除脾臟和清除血管瘤共5次手術，左腿終於變正常能行走，也逐漸恢復健康，將於年前返越過年，今天亮相感謝台灣多方援助。

阮氏左腿血管瘤嚴重沾黏大血管且有多處動靜脈畸形，剝離和清除手術困難，需多次開刀，由中國附醫國際醫療中心院長陳宏基率領跨科整合醫療團隊，結合婦產科、直腸外科、小兒外科、胸腔外科、心臟內外科、麻醉科等跨科整合醫療，讓阮氏康復和度過生死危機。

阮氏第2次手術麻醉後發生突發性肺栓塞，兩片肺臟大面積血栓、沒血壓，院方緊急啟動葉克膜救命，心臟內科主任徐中和接著以超音波導管溶栓術，震碎血栓，避免傳統開胸取栓僅1成的活命機會，院方外科團隊並把佈滿血栓和淋巴血管瘤已腫成5倍大的脾臟切除保命，目前觀察也無併發症。

陳宏基為阮氏進行4次手術清除淋巴血管瘤和重建手術，現在阮氏康復，也能行走，阮氏巒今現身開心得直說「謝謝」，她回越後仍持續復健，4月再回台調整復健支架練走，就能像正常的孩子一樣長大，陪伴就醫的爸爸說，原本已經不抱希望，感謝台灣幫忙，看到孩子能走路、健康回家很感動，今年過年特別高興。

阮氏因基因突變罹病有4大畸形，外陰部畸形、乙狀結腸直腸和脾臟、左腿長了許多淋巴血管瘤，4年前曾在台商捐款下4次開刀做陰部重建也清除部分病灶，左腿也恢復到能騎單車，但又受到感染惡化腫大，陳宏基說，這次已清除95%病灶，不會復發。

阮氏4年前在台商捐助下到中國附醫治療，這次在台商宏福實業贊助4百萬金援醫療，宏福也為阮氏量訂做特製鞋子助她復健。

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  • 象腿女孩阮氏巒手術後左腿逐漸恢復，能正常行走了，手術醫師陳宏基和爸爸為她開心不已。（記者蔡淑媛攝）

    象腿女孩阮氏巒手術後左腿逐漸恢復，能正常行走了，手術醫師陳宏基和爸爸為她開心不已。（記者蔡淑媛攝）

  • 象腿女孩阮氏巒手術後左腿逐漸恢復，能正常行走了，還能牽小妹妹一起走，手術醫師陳宏基為她開心不已。（記者蔡淑媛攝）

    象腿女孩阮氏巒手術後左腿逐漸恢復，能正常行走了，還能牽小妹妹一起走，手術醫師陳宏基為她開心不已。（記者蔡淑媛攝）

  • 象腿女孩阮氏巒在外科、心臟內外科、麻醉科等跨科整合手術合作治療，救回性命，逐漸恢復健康能走了，一旁爸爸開心不已。（記者蔡淑媛攝）

    象腿女孩阮氏巒在外科、心臟內外科、麻醉科等跨科整合手術合作治療，救回性命，逐漸恢復健康能走了，一旁爸爸開心不已。（記者蔡淑媛攝）

  • 象腿女孩阮氏巒去年6月在爸爸陪同下二度來台就醫手術。（資料照，記者蔡淑媛攝）

    象腿女孩阮氏巒去年6月在爸爸陪同下二度來台就醫手術。（資料照，記者蔡淑媛攝）

  • 象腿女孩阮氏巒因多發性畸形淋巴管瘤，左腿腫脹如象腿，4年前來台手術。（資料照，記者蔡淑媛翻攝）

    象腿女孩阮氏巒因多發性畸形淋巴管瘤，左腿腫脹如象腿，4年前來台手術。（資料照，記者蔡淑媛翻攝）

  • 象腿女孩阮氏巒在台商金援、中國附醫團治療等多方協助下恢復健康也能行走了。（記者蔡淑媛攝）

    象腿女孩阮氏巒在台商金援、中國附醫團治療等多方協助下恢復健康也能行走了。（記者蔡淑媛攝）

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