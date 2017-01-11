高市草莓產量腰斬 產地價每斤最高450元
2017-01-11 23:36
〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市草莓產業因天氣炎熱，種植面積僅3公頃，採觀光果園模式經營，成為新興農業，今年受去年氣候異常影響，造成產量大減一半，產地價每斤最高達450元，價格物以稀為貴，隨著農曆過年到來，價格可望持續飆高。
市府農業局表示，草莓產業以中部為大宗，高市因氣候炎熱，造成草莓產期縮短，每年12月至隔年3月，比中部少2個月，加上採收相當費工，農民種植不易，目前面積僅3公頃，以阿蓮區最多，均走觀光果園路線，民眾現採草莓，體驗農事樂趣。
今年因受去年氣候異常影響，包括霸王寒流、3個颱風襲台，颱風過後又陰雨綿綿，造成土地潮濕，必須不斷翻土，曝曬在陽光下，仍只能種植一半面積，相對造成產量減半，加上今年是暖冬，天氣迄今炎熱，草莓果實變紅，2天就會爛掉，成為殘酷考驗。
高雄型農黃穩聳原本從事防水工程，13年前斥資600萬元，種植5公頃番茄，投資農業當起農夫，連巡田都要騎機車，卻因是農業門外漢，5年賠光所有成本，但他堅持到底，改為經營觀光果園，多元化種植草莓、番茄、紅龍果，開發草莓醋、酒、酵素等，成為高雄最大的草莓農場，每年吸引數千人參觀果園。
黃穩聳指出，他主打產銷履歷驗證，透過專家篩選香水草莓，不但香味獨特，耐熱性更佳，今年因氣候異常，產量只剩一半，又草莓才剛上市，自然量少價揚，他的品質獲好評，目前手上訂單爆滿，已排到過年後，產量供不應求。
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