倫敦超狂年輕畫家 多種畫風詮釋一角

2017-01-12 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕一名來自倫敦的18歲的畫家，除了擅長用自己的畫風來詮釋人物外，更進一步解析出各個不同卡通人物的風格，重新畫出不一樣的風味，年紀輕輕畫工了得的她，常讓網友讚嘆表示，人物根本是從同一個卡通出來的！

這名喜愛畫畫的年輕畫家（Autumn）經常在IG上與粉絲分享眾畫風的比對圖，像是一位戴粗框眼鏡、頂著一顆捲捲頭的男性角色，她先是用自身擅長的畫風來描繪，然後接著以超級馬力歐的可愛風格、七龍珠的正義霸氣模樣、神奇寶貝訓獸師的模樣等來重新詮釋畫作。

網友看完後驚呼表示，「七龍珠畫的也太低調XD」、「看起來就像同卡通的人物！」、「好厲害」，而不少網友也在看過她的作品後，變成她的忠實粉絲。

相關連結請見：

beautifulness87