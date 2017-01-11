孩子國語試卷找不出錯字 媽媽PO文求助網友

家有國小兒的媽媽到臉書PO出考卷，求48題的錯字是哪個字。（圖擷自臉書社團）

2017-01-11 23:06

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮有網友拍下唸國小孩子的試卷，要網友幫忙從「下雨夭路況不佳」找出錯字，網友們發揮柯南精神，很多人挑出與妖同音的「夭」字，求解答的媽媽恍然大悟後，直稱「要去眼科調整視力」。

林姓媽媽在地方臉書社團，PO出孩子的國語試卷，指48題「下雨夭路況不佳」，怎麼都找不出錯字，要大家幫忙挑錯。很多網友回應「沒錯字」，也有人說「雨」「況」錯，但是慢慢地支持「夭」字錯的越來越多。

有網友趣稱「真是夭壽考眼力」，也有人不以為然，認為考小朋友這種錯字太吹毛求疵，還有人索性把「天和夭」放在一起，讓大家仔細地對照一下。PO出考卷的孩子的媽，也忍不住回應「我要去眼科調整一下視力」。