| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

孩子國語試卷找不出錯字 媽媽PO文求助網友

家有國小兒的媽媽到臉書PO出考卷，求48題的錯字是哪個字。（圖擷自臉書社團）

2017-01-11  23:06

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮有網友拍下唸國小孩子的試卷，要網友幫忙從「下雨夭路況不佳」找出錯字，網友們發揮柯南精神，很多人挑出與妖同音的「夭」字，求解答的媽媽恍然大悟後，直稱「要去眼科調整視力」。

林姓媽媽在地方臉書社團，PO出孩子的國語試卷，指48題「下雨夭路況不佳」，怎麼都找不出錯字，要大家幫忙挑錯。很多網友回應「沒錯字」，也有人說「雨」「況」錯，但是慢慢地支持「夭」字錯的越來越多。

有網友趣稱「真是夭壽考眼力」，也有人不以為然，認為考小朋友這種錯字太吹毛求疵，還有人索性把「天和夭」放在一起，讓大家仔細地對照一下。PO出考卷的孩子的媽，也忍不住回應「我要去眼科調整一下視力」。

廣告
  • 熱心網友找出天夭對照圖。（圖擷自臉書社團）

    熱心網友找出天夭對照圖。（圖擷自臉書社團）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 南投 國小 考卷 錯字
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：孩子國語試卷找不出錯字 媽媽PO文求助網友


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月12日‧星期四‧丙申年臘月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.