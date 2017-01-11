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拉布拉多卡牆淚流求救 警消救出牠後興奮蹦跳

2017-01-11  22:20

〔即時新聞／綜合報導〕一隻拉布拉多不小心將頭埋進磚牆的洞中，哀怨的叫聲引起附近民眾關注，找來警消一起幫助這隻動彈不得的拉布拉多重獲自由。

據《The Dodo》報導，一隻拉布拉多的頭卡牆哀怨哭泣，民眾與警消合力救出牠，讓牠開心的跳上跳下，擁抱救命恩人。

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  • 拉布拉多卡在磚牆底下，發出哀怨的叫聲及哭泣的雙眼。（圖擷取自The Dodo）

    拉布拉多卡在磚牆底下，發出哀怨的叫聲及哭泣的雙眼。（圖擷取自The Dodo）

  • 被民眾及警消救出後，拉布拉多興奮跳上跳下，開心擁抱救命恩人。（圖擷取自The Dodo）

    被民眾及警消救出後，拉布拉多興奮跳上跳下，開心擁抱救命恩人。（圖擷取自The Dodo）

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相關關鍵字： the dodo 寵物 拉布拉多 搜奇 蒐奇 警消
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