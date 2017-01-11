拉布拉多卡牆淚流求救 警消救出牠後興奮蹦跳

2017-01-11 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕一隻拉布拉多不小心將頭埋進磚牆的洞中，哀怨的叫聲引起附近民眾關注，找來警消一起幫助這隻動彈不得的拉布拉多重獲自由。

據《The Dodo》報導，一隻拉布拉多的頭卡牆哀怨哭泣，民眾與警消合力救出牠，讓牠開心的跳上跳下，擁抱救命恩人。

相關影片請見：