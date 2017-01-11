遇暖冬後熟 峨眉桶柑節破例在農曆年後辦

2017-01-11 21:44

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣素有柑桔的故鄉美名，但受到去年初的氣候影響，農政單位初估柑桔類減產約2成；年末又因為遇到暖冬，稱為「年柑」的桶柑成熟慢，峨眉鄉農會以品質為優先，首度將桶柑節訂在農曆年後的2月4、5日舉辦，新竹縣柑桔展售暨茶花藝術展則將於元月21、22日在縣府前廣場登場。

縣府農業處表示，全縣柑桔栽種面積約有2200公頃，堪稱是柑桔的故鄉，盛產椪柑、桶柑、海梨柑等多樣化品種；其中，桶柑就有1400公頃，佔全國產量44%最大，又以峨眉為主要來源，因此1、20年來，每年舉辦新竹縣柑桔展售和峨眉鄉桶柑節兩場活動，利用農曆年前大力促銷。

農業處說，今年的柑桔展售暨茶花藝術展預定元月21、22日舉辦，受到去年初的霸王級寒害和3、4月雨害影響，整體產量減少2成多，售價也跟著上漲，但品質不變。

至於峨眉鄉桶柑節，則破例訂在過完年後辦。峨眉鄉農會表示，因為遇到暖冬，溫差不大，桶柑的外觀色澤尚未完成由綠轉為黃澄，熟度還不夠，使得盛產期延後，加上今年的農曆年比較早；農會為了確保桶柑品質，同時也想嚐試在年後促銷，因此第一次將產業活動訂在2月4、5日（初8、初9），在台3線86.5公里處舉辦。

峨眉鄉農會表示，桶柑的生產季節為每年12月到隔年的2月，經調節還可供應到4月；因正逢農曆年，且有大吉（桔）大利的意涵，又稱作「年柑」。桶柑近日開始轉色，已有少量採收，想嚐鮮的民眾仍可買到，農會詢問電話：（03）580-0216。

另外，想採買年貨的民眾，竹北新瓦屋客家文化保存區元月14日上午10點到下午5點起有青農市集，新竹縣農民直銷站並配合舉辦柑橘導覽、品嚐活動，帶大家認識柑橘種類，免費參加，電話：（03）667-0532。