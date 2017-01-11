這些美妝Youtuber可信度破表 少女粉絲必追

美妝影音部落客Gina，被網友選為可信度100％美妝Youtuber之一。（圖擷取自Youtube）

2017-01-11 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕批踢踢網友推薦6位少女必追蹤的美妝Youtuber ，他們不只真心推薦，可信度破表，很多更從來不接業配，讓不少少女都死忠追蹤這些美妝影音部落客。

1.Live an insight

Mindy & Lianne是一對膚質不同的姊妹，卻對美妝有著極大的熱情，影片主題貼近大眾，不管是「別在專櫃灑錢，必買開架彩妝」或是每個月的愛用品，都讓不少粉絲定期收看她們。

2.查理

查理充滿自己心得試用影片，累積不少粉絲，甚至有時候會在自己的影片中推薦國外美妝，主題多元的她，瑞典男友幫她化妝，或是分享法語教學及10大好書，都成為女孩們的熱門追蹤美妝部落客。

3.雅勻

美式風格的雅勻，是名學生更是被知名模特兒經紀公司簽下的模特兒，分享美妝教學及心得的她，更會結合現在流行化妝品，推出試用影音。

4.Gina

影片後製精美，但被網友評為接較多業配的她，也讓網友覺得她包袱比較重，但近期影片比較有自己的心得。

5.Catie

不管業配還是非業配影片，都讓讀者看完就想購買，由於她平時就會讓讀者知道她的保養品，所以業配也是純體驗與分享，能清楚了解，哪個是業配影片，影片不冗長也被網友推薦。

6.大沛

被網友選為0業配文的她，也是最多批踢踢網友推薦的美妝影音部落客，化妝年齡有16年的她，更是能專業講出不少一般民眾化妝的困擾，她更專業把影音平台分類，底妝、彩妝到開箱都有明確分類，讓讀者更好找尋。