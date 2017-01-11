NCC頻率使用費打折 鼓勵業者建置偏鄉寬頻
〔記者陳炳宏／台北報導〕為了加速行動寬頻業者提升偏鄉涵蓋區域，落實偏鄉數位人權，國家通訊傳播委員會（NCC）今天通過預告修正「無線電頻率使用費收費標準」多項頻率用途計收規定，透過以「頻率使用費率」打折方式，鼓勵業者在全國84個偏鄉行動寬頻的建置，在覆蓋率達到85%、90%、95%，分別提供95折、9折、與85折的頻率使用費折扣，預期今年年底，包括中華電信與遠傳電信2家業者，在偏鄉的行動寬頻覆蓋率可達9成以上。
NCC指出，目前各家行動通訊業者，在偏鄉地區訊號涵蓋率，約70%到80％不等，其中中華與遠傳2家涵蓋率達8成。
NCC發言人翁柏宗指出，偏鄉的寬頻建設，需依賴行動寬頻與固網互補，要提升偏鄉寬頻涵蓋，透過調整無線電頻率使用費，可誘使行動寬頻業者加強基礎建設，另外也透過電信普及服務基金，指定某些電信業者建設固網寬頻，將來則會在行動寬頻釋照中，撥出一定金額，補助固網與行動寬頻建設。
翁柏宗表示，最近向行政院爭取的1億元科學技術發展基金，NCC將與業者合作，在高災害潛勢區的偏鄉，建置高抗災通訊基地台，其中業者與政府各出一億，建置加裝發電機與油槽的基地台40座，希望在汛期前可以完成。
翁柏宗表示，過去每次風災導致行動基地台癱瘓，主要都是因為電力中斷，這次計畫建置的高抗災通訊平台，就是由政府與各業者以基地台共構方式，準備柴油發電機以及油槽，提供7天以上電力運轉，提供基地台供應穩定電力。
翁柏宗也坦言，建置高抗災通訊基地台是要持續進行的工作，今年預計建置40座，以後政府應每年編列預算，與業者各出一半，持續進行。
NCC指出，「無線電頻率使用費收費標準」修正草案內容，包括增訂行動通信業務「偏遠地區」涵蓋及「頻段調整」係數、「公用事業（水、電、瓦斯）智慧讀表設置之電臺」收費項目及調整係數，同時也修正廣播電視頻率使用費相關計費規定。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 哪個高鐵站最荒涼？ 答案讓人大吃一驚
- 解謎台灣蝙蝠迷航 台師大：吃太多重金屬農藥
- 救台盟激發網友創作魂 「孩童的心聲」還有這些....
- 空污「滿江紅」！環團撲小英古厝抗議
- 賞梅又怕路窄塞車 國姓金瓜山老梅園推預約制
- 海倫清桃淚訴「像條狗」 卻爆緊黏小鮮肉
- 馬公5女燒炭自殺案 主謀呼之欲出
- 吉安傳家長持槍不讓小孩上學？ 警方：是烏龍報案
- 李有成／迷路蝴蝶
- 收嘸保護費就鬧事！ 砸店、開槍樣樣來
- 拍《甘味》手脫臼2週！男星吞止痛藥咬牙續拍
- 美軍F-35首次海外部署 派駐日本對付中、俄
- 傳富二代年底想娶海倫清桃 得知真相後超崩潰！
- 〈徵文啟事〉孩子不想上學
- 海倫清桃淚訴18年「他不碰我」 老公戴發奎說...
- 小英見許勝雄︰為何說我爛蘋果？
- 粉絲哭哭！Lollipop@F驚爆解散
- 北部八縣市推綠能 賴清德：台南才是領頭羊
- 川普就職人心惶惶 美團體將發送大麻「解憂」
- 武田藥品 54億美元買下癌症藥廠Ariad
- 游泳》競技體育很殘酷！洪荒姐傅園慧生日微博惹哭網友
- 去年賺34億置產？血液基金會被爆是不當黨產
- 歐巴馬告別演說 台下支持者高呼「再做4年」
- 吳東昇︰新纖今年要兩位數成長
- 阿伯有練過！運動員單車辛苦爬坡 慘遭老農超車
- （影音）怒譙Pizza像鼻屎 網友要她控管情緒
- 吉見看殷仔 變壯又變強
- 家長反對 日照中心進校園卡關
- 葡萄王案外案 葡眾購地疑有弊
- 韓國瑜請辭 農委會：盡快跟北市討論新人選
- HBL》能仁轟12顆三分彈 攻下104分打趴光復
- 柯媽替兒抱不平 首度表態支持柯P連任
- 驚！繼《RM》後...《無限挑戰》竟要停播7周
- 阿蓮芭樂園頻遭竊 警長夜騎單車逮賊
- 〈yes123 Q& A〉到職時簽過競業條款，轉職就不得在任職於同產業？
- 台灣一獨立就是戰爭？洪秀柱：「你有這個膽嗎？」
- 台灣燈會節目出爐 時尚秀拚歌舞秀
- 海倫清桃身世造假 陳艾琳：她只是個生病的人
- 人倫悲劇！彰化老夫妻燒炭 1死1傷
- 傳朴施壓金援崔順實59億 韓檢明傳喚三星李在鎔
- 遼寧艦駛過台灣海峽 張小月：威脅無助兩岸關係
- 農業二三事》養殖漁業的未來？！
- 廉委會69萬出席費 全被砍光
- 謝依涵逃死刑 反廢死：無期徒刑應終身監禁
- 成人論壇貼露點照 阿空嗆「不想任人宰割」
標題：NCC頻率使用費打折 鼓勵業者建置偏鄉寬頻
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email