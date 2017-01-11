NCC頻率使用費打折 鼓勵業者建置偏鄉寬頻

2017-01-11 21:30

〔記者陳炳宏／台北報導〕為了加速行動寬頻業者提升偏鄉涵蓋區域，落實偏鄉數位人權，國家通訊傳播委員會（NCC）今天通過預告修正「無線電頻率使用費收費標準」多項頻率用途計收規定，透過以「頻率使用費率」打折方式，鼓勵業者在全國84個偏鄉行動寬頻的建置，在覆蓋率達到85%、90%、95%，分別提供95折、9折、與85折的頻率使用費折扣，預期今年年底，包括中華電信與遠傳電信2家業者，在偏鄉的行動寬頻覆蓋率可達9成以上。

NCC指出，目前各家行動通訊業者，在偏鄉地區訊號涵蓋率，約70%到80％不等，其中中華與遠傳2家涵蓋率達8成。

NCC發言人翁柏宗指出，偏鄉的寬頻建設，需依賴行動寬頻與固網互補，要提升偏鄉寬頻涵蓋，透過調整無線電頻率使用費，可誘使行動寬頻業者加強基礎建設，另外也透過電信普及服務基金，指定某些電信業者建設固網寬頻，將來則會在行動寬頻釋照中，撥出一定金額，補助固網與行動寬頻建設。

翁柏宗表示，最近向行政院爭取的1億元科學技術發展基金，NCC將與業者合作，在高災害潛勢區的偏鄉，建置高抗災通訊基地台，其中業者與政府各出一億，建置加裝發電機與油槽的基地台40座，希望在汛期前可以完成。

翁柏宗表示，過去每次風災導致行動基地台癱瘓，主要都是因為電力中斷，這次計畫建置的高抗災通訊平台，就是由政府與各業者以基地台共構方式，準備柴油發電機以及油槽，提供7天以上電力運轉，提供基地台供應穩定電力。

翁柏宗也坦言，建置高抗災通訊基地台是要持續進行的工作，今年預計建置40座，以後政府應每年編列預算，與業者各出一半，持續進行。

NCC指出，「無線電頻率使用費收費標準」修正草案內容，包括增訂行動通信業務「偏遠地區」涵蓋及「頻段調整」係數、「公用事業（水、電、瓦斯）智慧讀表設置之電臺」收費項目及調整係數，同時也修正廣播電視頻率使用費相關計費規定。