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四季禮讚 2017月津港燈節21日晚啟燈

2017月津港燈節將於21日登場。（記者劉婉君攝）

2017-01-11  21:38

〔記者劉婉君／台南報導〕2017月津港燈節，將於21日晚上啟燈，今年策展主題為「四季禮讚」，藝術家分別以春、夏、秋、冬為主軸創作，近50組件藝術燈景，包含7件大型地景型作品、4件國際藝術家作品，首度透過4種顏色的光環境營造出四季氛圍，搭配大型地景型亮點作品，讓民眾穿梭其中賞燈，感受有別以往的視覺饗宴。

 連續第6年舉辦的月津港燈節，閉幕時間與往年一樣為2月28日，但因今年農曆年較早到來，活動時間將有39天，為歷年來最久的一次。

目前仍有許多藝術家、學生團隊在現場施作、調整中，但已有民眾前往搶先看。

今年有日本、法國等國外藝術團隊參加，法國藝術團隊Groupe LAPS今天一進駐就立即展開作業，將帶來他們最著名的人型骨架結合燈光音效大型裝置藝術。市長賴清德下午前往水秀橋視察工程時，也前往問候、關心。

第2年舉辦的學生區，今年有56件作品投稿，比去年增加一倍以上，最後共選出23件，在地大廟也與學生合作，在廟前展出自己的燈，文化局也在沿線布置燈景，讓月津港燈節不只水域上有燈，民眾可以漫步鹽水欣賞。

今年月津港燈節的官網上，還增列了「虛擬實境導覽 App」，讓民眾可以藉由3D AR導覽，輕鬆掌握月津港燈節的作品與周邉活動。

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  • 2017月津港燈節將於21日登場。（記者劉婉君攝）

    2017月津港燈節將於21日登場。（記者劉婉君攝）

  • 2017月津港燈節將於21日登場。（記者劉婉君攝）

    2017月津港燈節將於21日登場。（記者劉婉君攝）

  • 2017年月津港燈節將於21日登場。（記者劉婉君攝）

    2017年月津港燈節將於21日登場。（記者劉婉君攝）

  • 2017月津港燈節將於21日登場。（記者劉婉君攝）

    2017月津港燈節將於21日登場。（記者劉婉君攝）

  • 2017年月津港燈節將於21日登場。（記者劉婉君攝）

    2017年月津港燈節將於21日登場。（記者劉婉君攝）

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標題：四季禮讚 2017月津港燈節21日晚啟燈


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