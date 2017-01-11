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另類「蟻人」婚紗照 泰國攝影師手法解密

新人穿著禮服，坐在飛機上追逐氣球。（圖擷自คนตัวเล็ก臉書）

2017-01-11  23:47

〔即時新聞／綜合報導〕許多新人在結婚時，喜歡拍攝美麗絕倫或與眾不同的婚紗照，除了可以暫時過過模特兒的癮之外，還可以擁有拍攝過程中的回憶，而泰國攝影師（คนตัวเล็ก）運用了微型攝影及後製技巧，為新人打造出一系列像是把新人縮小成「蟻人」的超特別婚紗照，更在臉書中公布組合過程。

首先是一張新人穿著禮服，坐在飛機上追逐氣球的照片，這分別是由拍攝新人坐在卡車上、讓玩具飛機離地及氣球停在半空中三張照，後製合成。

另外一張新人身處危險時，新郎奮力保護新娘的照片，分別是由拍攝溪水湍急及新人抱在一起慌張驚心的臉兩張照，再組合起來。

最後還有一張新娘不滿新郎坐在客廳，用超大iphone看美女的照片，分別是先拍攝放置iphone的紙盒、新郎坐在客廳沙發上及新娘插腰嘟嘴三張照，組合而成。

另類婚紗拍攝讓泰國攝影師（คนตัวเล็ก）至今已累積了25萬粉絲，不少網友紛紛表示，要到泰國拍攝婚紗照！也吸引許多攝影同好詢問拍攝手法。

身處危險時，新郎奮力保護新娘。（圖擷自คนตัวเล็ก臉書）

新娘不滿新郎坐在客廳，用超大iphone看美女。（圖擷自คนตัวเล็ก臉書）

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相關關鍵字： P圖 神人 蟻人
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標題：另類「蟻人」婚紗照 泰國攝影師手法解密


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