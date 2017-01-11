台中東海里驚傳毒狗案件 18隻狗喪命

2017-01-11 21:16

〔記者何宗翰／龍井報導〕台中市龍井區東海里驚傳毒狗案件，從1月7日起陸續發現有狗暴斃，疑似有18隻狗遭毒死，志工汪育疆沈痛指出，全里原本27隻流浪狗，配合TNVR捕捉、結紮、原放飼養，有效控制流浪犬，定期投藥管理健康，預防疫情，沒想到卻慘遭毒手，「連還沒斷奶的幼犬，都因母犬身亡誤食毒餌，相當令人痛心！」

本報在去年11月14日曾報導，東海國小後方一處正在自辦重劃的空地，因為位處偏遠，成為民眾棄養小狗的熱門區，由於地荒草高樹多容易躲藏，已有狗群氾濫的現象，東海里長陳玉華因此出面呼籲，養狗是一輩子的責任，民眾不要任意棄養；當時一些里民自費請朋友來吹箭、捕捉母狗結紮，但陸續卻發現又有人來丟，包含一隻剛生下7隻小狗的母狗。

汪育疆說，7日早上7點多，一隻叫「黑面」的狗中毒後跑回去求救，王姓「愛媽」發現後趕緊帶狗去獸醫院，但到門口狗就斷氣了，立即通知動保處支援處理，本來以為是單一個案誤食老鼠藥之類的，沒想到這幾天餵食的飼料跟水都沒有吃的跡象，陸續到草叢裡的狗窩找，中毒的狗都呈現吐白沫、抽搐、四肢僵硬的現象。

范姓「愛媽」傷心的說，「黑面」是這群狗中的老大，也只有牠會進入社區內，其他狗都不接近人，當時應該是知道自己毒發，跑回來求救；生下7隻小狗的狗媽媽，也在7日就被毒死，才會導致一隻還沒斷奶的幼犬沒有東西吃，誤食毒餌身亡。多名志工連日在草叢裡找尋，確認27隻狗只剩下3隻成犬、6隻2個月大的幼犬。

里長陳玉華表示，這些狗都是上次由各方協助，找經費去抓紮的流浪犬，這次毒殺的事件，完全否決了大家努力，相當痛心，目前已請志工設法將倖存的小狗圈養，避免再遭毒手。

台中市動保處秘書姜淑芳表示，針對毒狗事件目前已經立案辦理，會陸續蒐集監視器畫面及現場毒物，狗屍的剖檢及化驗報告約需2週，屆時才能釐清究竟是什麼毒物。毒狗行為已經違反《動保法》第6條「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。」依據第25條可處以1年以下有期徒刑或拘役，併科10萬元以上100萬元以下罰金。