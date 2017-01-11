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台日博物館合作 「台灣地震史」跨國展出

2017-01-11  22:21

〔即時新聞／綜合報導〕國立台灣歷史博物館與日本館方合作，舉辦「台灣與日本地震史」跨國特展，將分別在東京與台南先後展出，學術交流活動。

綜合媒體報導，展覽名為「台灣與日本—與震災史同步回顧近現代」，今（11日）起於日本國立歷史民俗博物館開展，駐日代表謝長廷與日本歷博館館長久留島浩等人皆參與開幕。

展中可見台灣從日治時代至今百年來的地震史，包括1906年「嘉義烈震」（梅山大地震）、1935年的「新竹台中地震」（墩仔腳大地震）到1999年的「九二一大地震」等，除了從史料中見證災情，也探討救災對策與重建狀況，對同樣位在環太平洋地震帶的台日兩國，能在地震議題與研究上彼此更加了解。

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  • 國立台灣歷史博物館與日本館方合作，舉辦「台灣與日本地震史」跨國特展，將分別在東京與台南先後展出，學術交流活動。（中央社）

    國立台灣歷史博物館與日本館方合作，舉辦「台灣與日本地震史」跨國特展，將分別在東京與台南先後展出，學術交流活動。（中央社）

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