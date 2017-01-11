否認和國民黨有關 血液基金會：董事也有綠營人士
〔記者吳欣恬、吳亮儀／台北報導〕不當黨產委員會日前接獲檢舉，指台灣血液基金會資金可能來自國民黨黨營事業，長期由國民黨政要掌控，應該被視為國民黨附隨組織。
對此，血液基金會強調和國民黨完全沒有關係，是依醫療法成立的財團法人，財務收支受衛福部監督。而目前不當黨產委員會也尚未和血液基金會接觸，且現任董事和前董事長也有綠營人士。
血液基金會公關處處長黎蕾透露，前董事事長、已故前台大醫院院長林國信政黨色彩深綠，現任董事、新光醫院院長侯勝茂更是扁政府時期的衛生署長。
黎蕾澄清，血液基金會從未藉由血液事業圖利，也未接受任何政府補助，經費來源主要來自「工本材料費」。依據不同血液型態，每250CC的「工本材料費」自200至575元不等，費用由健保給付，醫院和受血者不需出錢。
黎蕾解釋，「工本材料費」是用於血液檢驗、成分分離、品管、保存，一直到供應醫療院所給病人輸用，整個過程必要的處理費用。當中也包括血袋耗材、檢驗試劑、醫療器材、血液貯存冷凍藏設備、捐供血車輛、作業場所、宣傳企劃、資訊、人事，及管理維護等費用。
黎蕾坦言，去年收入確實為34億元，但支出也達33億元，最後盈餘1億多元，皆用於改善設備，提升檢驗技術和儀器等。目前血液基金會除了檢驗細菌和病毒，也進行膽固醇和糖化血色素等檢測，協助捐血者進行健康管理。
而對於擁50億元的資產，黎蕾說，全台6處捐血中心和12個捐血站建物都是血液基金會所有，但這些不動產是作為血液處理和保存設備的一部分，不是用來炒作獲利。
而內部人員平均月薪7萬多元則和事實有出入，黎蕾說，其中涵蓋了教育訓練費用和勞健保，扣除後其實每位員工月薪平均4萬多元。基金會的教育訓練包括新進人員的操作技能訓練和評估，既有人員的技能考核，以及GMP和、ISO和勞工安全等課程。
目前台灣血液基金會的董事會組成包括4位官派董事，包括衛福部次長蔡森田，衛福部主秘王宗曦，疾管署署長周志浩、食藥署署長姜郁美。9位民間董事，包括董事長葉金川、副董事長也是台大醫學院院長張上淳和侯勝茂等5位醫師、藥師王鏡山、醫管專家也是台灣醫院協會理事長楊漢湶等人。
而前總統府秘書長吳伯雄則因身為國際佛光會中華總會榮譽總會長，而佛光會是重要的捐血團體，因此屬捐血團體代表，捐血人代表則為捐血146次許明財。13名董事皆不支薪，只有出席會議或活動支領車馬費。
目前正值醫院用血量大、捐血人因天寒降低捐血意願的冬季，黎蕾相當擔心負面新聞導致民眾降低捐血意願的效應，而目前A型和O型血庫存量偏低。
對於外界認為血液基金會應收歸國有，基金會指當初是政府不願做血液事業，才由民間機構負責，發展至今天的規模，如果政府有意收歸國有，就尊重政府。
衛福部常務次長蔡森田身兼血液基金會官派董事，他昨天受訪時表示，衛福部是主管機關，目前對這事件在了解中，之後幾天絕對會對此有因應措施。
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標題：否認和國民黨有關 血液基金會：董事也有綠營人士
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