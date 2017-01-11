興航解散將下市 仍有7成機票沒退款…

2017-01-11 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕復興航空於去年11月底無預警停飛，今日召開的股東臨時會更確定通過解散及下市等案，但有民眾向媒體投訴，指興航先前說在去年底會退票完成，卻至今都無下文。興航方面則指出，目前已完成退款的有3成，等於仍有7成機票還沒完成退款。

《蘋果》報導，有不具名旅客爆料，指興航無預警解散後，卻未按承諾的45天時間退票，原本興航說去年底會完成退票，如今不僅沒兌現，就連客服電話也停話。

雄獅旅行社也指出，自興航停航停業至今，雄獅協助旅客處理行程異動的相關事宜，對於衍生的損失也採取由雄獅吸收的方案，但至今雄獅仍未收回全數的興航機票債權金額。

興航方面則表示，退費已陸續辦理中，受限於人力不足，目前已完成3成的退款，將加速作業，約需60到90個工作天。客服電話則是因為被停話，已在辦理復話中。