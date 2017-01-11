| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

興航解散將下市 仍有7成機票沒退款…

2017-01-11  22:28

〔即時新聞／綜合報導〕復興航空於去年11月底無預警停飛，今日召開的股東臨時會更確定通過解散及下市等案，但有民眾向媒體投訴，指興航先前說在去年底會退票完成，卻至今都無下文。興航方面則指出，目前已完成退款的有3成，等於仍有7成機票還沒完成退款。

《蘋果》報導，有不具名旅客爆料，指興航無預警解散後，卻未按承諾的45天時間退票，原本興航說去年底會完成退票，如今不僅沒兌現，就連客服電話也停話。

雄獅旅行社也指出，自興航停航停業至今，雄獅協助旅客處理行程異動的相關事宜，對於衍生的損失也採取由雄獅吸收的方案，但至今雄獅仍未收回全數的興航機票債權金額。

興航方面則表示，退費已陸續辦理中，受限於人力不足，目前已完成3成的退款，將加速作業，約需60到90個工作天。客服電話則是因為被停話，已在辦理復話中。

廣告
  • 復興航空於去年11月底無預警停飛，今日股臨會已通過下市案，目前卻傳出仍有7成機票還沒完成退款。圖為興航班機停放松山機場機機坪，示意圖。（資料照，記者簡榮豐攝）

    復興航空於去年11月底無預警停飛，今日股臨會已通過下市案，目前卻傳出仍有7成機票還沒完成退款。圖為興航班機停放松山機場機機坪，示意圖。（資料照，記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 停話 客服電話 復興航空 旅客 機票 興航 興航停航 興航停飛 興航解散 退款 退費 雄獅 雄獅旅行社
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：興航解散將下市 仍有7成機票沒退款…


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月12日‧星期四‧丙申年臘月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.