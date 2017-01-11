年前送暖吃溫飽 新莊同心會今晚席開200桌
2017-01-11 21:32
〔記者葉冠妤／新北報導〕農曆新年將近，當家家戶戶忙著除舊布新，新北市新莊區同心會特別關注到社會角落需關懷的弱勢族群與獨居長輩，今傍晚席開200桌，豐盛飯菜溫暖彼此的心。
新莊區同心會今傍晚於三泰路九號廣場前舉辦寒冬送暖圍爐活動，2000多人吃著一桌桌好料，場面浩大，熱鬧滾滾，用餐的人們一邊享用美食，一邊看精彩表演，各個沉浸在年節將至的歡樂氣氛中。
新莊同心會會長江光裕表示，新莊在警方積極維護下，治安及交通穩定，但由於大環境景氣差，再加上物價高漲，一般小康已經叫苦連天，對弱勢家庭則更是雪上加霜，因此新莊同心會在新莊區公所、新莊警分局、里長們的合力協助下，舉辦圍爐餐會，藉此獻上一點點微薄心意，溫暖弱勢民眾的心，也希望拋磚引玉，呼籲各界善心人士共襄盛舉，一同發揮愛心。
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