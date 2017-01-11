關渡橋八里往五股 暫維持「禁行機車」

2017-01-11 20:51

〔記者葉冠妤／新北報導〕關渡大橋八里往五股端去年底更改動線，原本機車往五股方向可直行，現在卻須繞進旁邊巷弄一大圈，惹怒機車族，且目前大部分機車族仍不顧禁行，依舊直直衝，新北市交通局欲取消禁行政策，公路總局卻認為僅是用路習慣問題，盼考量安全、維持原方案。今二度會勘後達成協議，先改善繞行道路路況、加裝導引告示，再視情況評估是否取消「禁行機車」限制。

關渡橋五股端引道去年底拓寬啟用，為避免車輛交織，於是禁止八里往五股端的機車直行，改須繞行進到頂寮一街、龍米路一段87巷，因此需多花約1分鐘時間路程，引起機車騎士不滿，據交通局統計，新規定上路以來，每天尖峰時段仍有350台機車違規直行，繞行機車則有300，違規直行機車不少。

交通局今與公路總局達到共識，目前先維持禁止機車直行，但違規機車暫不開罰；針對繞行路面則進行重鋪路面、增設路燈等改善作業，並研議設置號誌燈號管制下橋與平面車流，待3個月後，視民眾用路習慣，再討論是否取消禁止機車直行。

新北市議員鄭宇恩則強調，應先考量機車族需求，朝註銷禁行機車方向規劃。