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血液基金會有問題！ 衛福部成立專案小組調查

不當黨產委員會日前接獲檢舉，指台灣血液基金會表面上是紅十字會捐贈成立，實質上資金可能來自國民黨黨營事業。圖為台灣血液基金會於南海路的辦公室門面。（攝影組攝）

2017-01-11  20:26

〔記者吳亮儀／台北報導〕週刊報導，血液基金會長期由國民黨政要把持，還坐擁市值50億的不動產；衛生福利部也認為有問題，罕見地成立專案小組，將調查血液基金會。

衛福部常務次長蔡森田身兼血液基金會官派董事，他今天受訪時表示，衛福部是主管機關，目前對這事件在了解中，之後幾天絕對會對此有因應措施。

衛福部醫事司晚間也發布新聞稿，表示已立即成立專案小組調查此案，成員結合輸血醫學、政風、財務會計及法律專家，並邀請社會公正人士及民間團體代表共同參與。

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