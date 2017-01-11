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台中交通熱點空污監測 大雅交流道最嚴重

2017-01-11  20:47

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市府首創移動式交通空品監測車，去年啟用至今分別在台灣大道、中港和大雅交流道等交通熱點偵測，發現大雅交流道車流量最多、空污最嚴重、且集中於上下班時間，今年也在大里國光路鄰近台74交流道設置全市第一座固定式交通空品測站，呼籲民眾騎車戴口罩或搭乘交通工具，減少空污危害。

環保局移動式交通空品監測車「空污小尖兵」去年4月啟用上路，穿梭於台灣大道、中港和大雅交流道等交通熱點，進行24小時空品偵測，發現大雅交流道上下班交通尖峰期，空污最嚴重，且高於鄰近的西屯空品測站，細懸浮微粒（PM2.5）、甲烷、一氧化碳、氮氧化物、一氧化氮等污染物增加1.4至10.4倍，顯示交通空污不但來自汽機車廢氣，還有行車揚塵。

空品監測車偵測大雅交流道空污數據顯示，每天早上7點到8點，及晚上5點到6點為空氣污染高峰期，此段期間亦為民眾上下班的交通尖峰期，尤其一氧化碳、二氧化氮、重金屬在交通尖鋒時段高於平常好幾成，空污來自於汽機車廢氣，但也發現PM10、PM2.5也大幅增加，也與行車揚塵相關。

環保局今年進一步啟用耗資兩千多萬打造固定式交通空品監測站，設立在車流量龐大的大里國光路與中興路口，鄰近大里工業區、台74線交流道及環中東路，與空品車一樣解析交通工具產生的揮發性有機物、PM2.5、一氧化碳、氮氧化物、碳氫化合物和重金屬等，將擬定移動汙染源管制策略參考，相關監測數據也置於官網供查詢。

環保局表示，減少交通空污要民眾多搭乘公共交通工具，也提醒民眾騎車記得戴口罩防護，另外優化交通號誌，使交通更順暢，也能減少怠速造成空污。

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  • 台中市固定式交通空品監測站，設置於車流量龐大的大里國光路與中興路口。（記者蔡淑媛攝）

    台中市固定式交通空品監測站，設置於車流量龐大的大里國光路與中興路口。（記者蔡淑媛攝）

  • 移動式交通空氣品質監測車，會在各交通熱點監測空污狀況。（記者蔡淑媛攝）

    移動式交通空氣品質監測車，會在各交通熱點監測空污狀況。（記者蔡淑媛攝）

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