超可愛！貓頭鷹巢箱進校園 生蛋、覓食全都錄
監視器拍下貓頭鷹在巢箱內瞪大雙眼的可愛模樣。（記者陳建志翻攝）
〔記者陳建志／台中報導〕真的是超卡哇伊！台中市霧峰區吉峰國小，為了營造保育類貓頭鷹的友善環境，10年前在台中市野生動物保育學會協助下，在校園裝設具「生態補償」意義的貓頭鷹巢箱，幾乎每年都吸引貓頭鷹進入下蛋繁衍下一代，去年12月底，再度有一對貓頭鷹進入巢箱生蛋，學校透過新裝設的攝影機，成功拍下孵蛋、公鳥抓老鼠餵食母鳥等難得一見的畫面，成為最好的生命、環境教育教材。
吉峰國小教務主任臧芷伶表示，民國95年在台中市野生動物保育學會研究組長林文隆協助下，在校園樹上裝設3個巢箱，希望幫貓頭鷹築一個家，之後每年幾乎都有一個巢箱有貓頭鷹進入下蛋繁衍下一代，其中一個在操場跑道旁樹林的巢箱，因遠離教學區，已經連續2年有貓頭鷹進住。
臧芷伶主任表示，為了完整記錄貓頭鷹生態，去年夏天特別斥資2萬多元，在這個巢箱內加裝隱藏式攝影機，並更新主機，在大家引頸企盼下，去年12月21日清晨終於拍到一隻母貓頭鷹住進巢箱。
臧芷伶主任表示，母貓頭鷹進住沒多久，負責任的公貓頭鷹立刻咬了一隻老鼠丟進巢箱餵食，整個過程都被攝影機拍下，接著3天後生下第1顆蛋，前後共生了3顆蛋，生下第2顆蛋當天，兩隻鳥先後進入巢箱關心已經生下的蛋，之後親密交頭接耳，彷彿在說：「老公我們要有寶寶了，妳看我有沒有好棒！」真的很有趣，至今每天都可觀察到母鳥認真孵蛋的模樣。
學校巢箱有貓頭鷹進住，成為校園近來最熱門的話題，學校除了配合環境教室，讓小朋友瞭解貓頭鷹的生態，並藉由和攝影機即時連線的電視螢幕，讓小朋友觀察貓頭鷹生態，可愛的模樣讓小朋友驚呼連連，成為最好的生命、環境教育教材。
台中市霧峰吉峰國小操場10年前開始在樹上設置人工巢箱，成功吸引保育類的貓頭鷹進入下蛋，成為復育貓頭鷹的利器。（記者陳建志攝）
監視器拍下，母貓頭鷹生下第2顆蛋當天，兩隻貓頭鷹先後進入巢箱檢視剛生的蛋，交頭接耳模樣可愛。（記者陳建志翻攝）
監視器拍下母貓頭鷹前後共下了3顆蛋。（記者陳建志翻攝）
霧峰吉峰國小校園內的巢箱，去年12月21日又有貓頭鷹進住，學生透過即時連線的螢幕，可觀察到貓頭鷹的完整生態。（記者陳建志攝）
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