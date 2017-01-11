日本爆笑洗鼻液廣告 讓清秀正妹狂出水

2017-01-11 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕日本櫻花美不勝收，不過大量的花粉，也讓日本人飽受花粉症困擾，當地的知名藥廠小林製藥，就為此推出了一款「洗鼻液」，主打可以把鼻腔裡的細菌和花粉全洗掉，不過誇張的廣告手法，讓不少網友看了笑瘋。

「小林製薬 ハナノア」這則廣告在推特上被大量的轉載，影片中可以看到，一名長相清秀的少女先是作勢揉了鼻子，然後就拿著洗鼻器往鼻孔塞，接著驚人的事發生了，少女的鼻孔就像水龍頭被轉開一般，不斷的流出鼻水，在搭配女子一臉正經，面帶微笑的表情，實在是有夠怪異！

但不管如何，小林製薬這則廣告已成功的引起民眾注意，也算是達到了廣告效果。另外還有網友表示，這款洗鼻液還被做成了平面廣告，張貼在人來人往的電車上，讓人不想注意都不行啊！

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