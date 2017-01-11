區公所提供地稅服務 桃市再增6區

地方稅務局擴大服務，4月前會在6個區公所新設服務櫃台。（資料照，記者陳昀攝）

2017-01-11 20:10

［記者陳昀／桃園報導］市府地方稅務局去年在龍潭、大園區公所成立地方稅務服務櫃台，提供即時發證、地方稅補單、稅務諮詢等服務，市長鄭文燦今天在市政會議上表示，由於去年反應良好，今年4月前會在龜山、八德、觀音、平鎮、復興、新屋等6個區公所新設稅務服務櫃台，落實地稅服務普及化。

地方稅務局局長林延文表示，未來每週會派員到各區公所駐點服務1至3次，服務項目包含即時發證、地方稅補單、稅單健診、受理申請案及稅務諮詢等，以單一窗口、專人服務，避免紛爭，也讓未設地稅局分局地區的居民，處理地方稅務時更省時便利。