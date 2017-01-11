人本致校長公開信 質疑東海高中強制上第8節課

2017-01-11 20:14

〔記者林曉雲、李雅雯／綜合報導〕人本教育基金會近日接到投訴，今天發出公開信，質疑新北市私立東海高中強制學生上第8節課，使學生在校時間高達9個小時40分，有些同學甚至上到第9節、第10節課，在校時間更高達13個小時，且在輔導課中上新進度，額外收取輔導課費用，除侵害學生擁有的國際公認的兒童人權外，也違反教育相關法令。

人本教育基金會今天發出致東海高中校長的公開信，人本執行長馮喬蘭表示，人本接到投訴，東海高中在學生課業輔導時教授新進度，且強迫學生必須參加，讓學生長時間留校，經多次聯繫新北市教育局反映，去年12底終於開始使用更正後的新課表，而為了解改善情形，遂於放學時間，在校門口對東海學生進行訪談及調查。

馮喬蘭表示，學生早上7點20分前需到校，下午4點正常放學時間，校門口全無放學跡象，一直到5點課業輔導（俗稱第8節課）結束後，才有學生走出校門，但有一大批升學班的學生被留到晚間8點25分才開始放學，甚至有升學班的學生向人本表示：升學班上第8節課後，還會排第9節、第10節，再外加一節自習課，學校聲稱「上課進度不夠，所以要留下來繼續上」、「升學班就一定要上晚自習，不上就不給畢業」、「不上第8節會被約談」、「直接叫學生繳錢上課」、「沒上就算曠課」、「導師三番兩次約談，日復一日。」等等。

馮喬蘭表示，課業輔導必須讓學生自由參加，但是東海高中直接排定課程與進度，讓學生不得不參加，學生要是表達不參加，就會被約談，連通知書都沒有不參加的選項可以勾選，東海高中明目張膽地違反法規，甚至還以新進度和其他手段讓學生無從選擇，強徵課業輔導費用。

馮喬蘭呼籲東海高中要遵守教育局訂定的法規，課業輔導不強迫、不上新進度、不用坊間參考書及測驗卷、不能超過第8節，這學期既然有違規強迫、上新進度、超過第8節等情況，校方應誠實面對，全額退還費用，下學期不要再犯，樹立一個最基本的身教。

但東海高中校長黃嘉明表示，普通班、技職班上第8節課都有徵得家長同意，這也是家長座談會上強烈要求的，普通班在第8節課上課，著重於國文、英文、數學；技職班上課內容則都和專業科目相關，也都有特別告知老師，第8節課是用來加深加廣內容，而非趕新進度；至於挪移音樂、體育課到第8節，有時是為了配合業界老師到班上課的時間，這部分經過教育局糾正後，已經改正。