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替代役廚男到妳家 96歲獨居嬤大啖法國餐

2017-01-11  19:57

〔記者葉冠妤／新北報導〕替代役廚男到你家！歲末年終將至，弘道老人福利基金會、新北市新莊、三重區公所替代役男，今拜訪96歲的杜姓老奶奶，除協助居家環境清潔，更由法國藍帶廚藝學院畢業的替代役暖男，精心烹煮杜奶奶最喜愛的南瓜美食，讓奶奶直呼開心。

杜奶奶丈夫過世已久，獨自扶養精神障礙兒子，由於奶奶年事已高，高處牆角、紗窗、抽油煙機等已無力清潔，今天在替代役男的靈活清掃下，奶奶家頓時煥然一新。

除了協助清掃，新北市民政局還安排了曾就讀法國藍帶廚藝學院的替代役男林晏瑩，準備奶奶喜愛的南瓜美食，做成「法式南瓜濃湯｣及「南瓜義大利麵餃｣；另一位畢業於高雄餐旅大學西餐廚藝系的郭璟毅，則做出了「低糖南瓜蛋糕捲｣，看著一桌大餐的杜奶奶，露出笑容，說著自己很久沒這麼開心了。

民政局兵役勤管科長賴小萍表示，新北市各區趕在農曆年前辦理70場「獨居老人居家關懷及環境清潔活動」，投入350人次替代役男參與，並致贈毛毯、圍巾等禦寒用品給獨居長者，年節前要讓老人家感受滿滿溫暖。

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  • 曾就讀法國藍帶廚藝學院的替代役男林晏瑩（右）與畢業於高雄餐旅大學西餐廚藝系的郭璟毅，準備南瓜美食料理關懷老人家。（新北市民政局提供）

    曾就讀法國藍帶廚藝學院的替代役男林晏瑩（右）與畢業於高雄餐旅大學西餐廚藝系的郭璟毅，準備南瓜美食料理關懷老人家。（新北市民政局提供）

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相關關鍵字： 替代役 歲末送暖 獨居老人
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