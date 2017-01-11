打擊污染犯行 雲檢與縣府成立國土保育聯繫平台

2017-01-11 22:31

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林地檢署為打擊破壞與污染國土的不法犯行，今天與縣府成立國土保育聯繫平台，強化檢察機關結合中央及地方政府與民間團體的力量，共同打擊破壞、污染國土行為，維護永續生態環境。

國土保育聯繫平台由檢察長鄭銘謙與縣長李進勇共同成立，將結合雲林縣環保局、警察局、法務部調查局、環保署環境督察總隊中區大隊、保七總隊第三大隊等機關、單位，共同打擊破壞與污染國土的不法行為。

鄭銘謙表示，雲林縣是農業大縣，是花卉、蔬果、糧食生產專區，希望看到的是美好遠景而不要是哀愁，因此為強化檢察機關結合中央及地方政府與民間團體的力量，整合相關單位力量，將不法犯罪一網打盡。

他並指出，將以查扣犯罪工具及不法所得的方式，削弱減低犯罪者之作案動機與力量，尤其是針對廢棄物清理計畫加強處理，以避免二次污染，於案件前端至末端之偵辦及處理，形成一健全之運作模式，提升查緝犯罪能量及成果與效用，樹立典範。